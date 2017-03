Zanaka, Jain

L’album nous parvient sur le tard. Jain a déjà été consacrée « artiste féminine de l’année » aux Victoires de la musique (et le clip de l’irrépressible chanson Come dûment acclamé), mais il se trouve que la jeune femme au col Claudine (c’est son « branding ») vient chanter mardi 4 avril au Corona, alors écoutons. Et constatons : son électro-pop a de l’Afrique, de l’Inde, du Moyen-Orient dans le corps. Normal, la petite Jeanne Louise Galice a suivi le pipeline : un paternel dans le pétrole, ça va de Brazzaville à Dubaï, et une maman franco-malgache qui aime la musique, ça fait connaître Miriam Makeba (d’où la chanson Makeba). Ajoutons le chanteur-musicien-réalisateur Yodelice à l’équation, et ça donne ce disque où Jain est bien triste de quitter tout le temps ses amours et amis, mais compense en énergie bondissante. Et chante dans la langue de ses tribulations : l’anglais. Façon Coeur de pirate. Voilà. Présentation faite, album épatant. Allons la voir, maintenant.

Zanaka ★★★ 1/2 Jain, Spookland/Columbia/Sony