Chopin: oeuvres pour piano et orchestre, Jan Lisiecki

Ce disque est le quatrième hez DG du jeune pianiste canadien Jan Lisiecki, qui vient de fêter son 22e anniversaire. Après des concertos de Mozart, des oeuvres concertantes de Schumann et les Études de Chopin, voici un nouveau Chopin très bien conçu et discographiquement fort utile, puisque rassemblant toutes les oeuvres avec orchestre hors concertos (Rondo à la krakowiak, Variations sur La ci darem la mano, Fantaisie sur des airs polonais…). Ce CD nourrit aussi la toute nouvelle intégrale Chopin de DG (20 CD 479 6555), les éditions précédentes utilisant l’enregistrement Arrau-Inbal de 1972. Lisiecki-Urbanski surpassent largement les propositions antérieures par un surcroit de finesse et une prise de son incomparable (l’orchestre d’Inbal était dur et mixé beaucoup trop fort). Dès l’attaque de l’Andante spianato, en ouverture, on comprend que l’on tient de loin le meilleur disque de Jan Lisiecki, félin, agile, sensible.

Jan Lisiecki joue Chopin Grande Polonaise Brillante

Extrait