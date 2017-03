Chris Thile & Brad Mehldau, Chris Thile et Brad Mehldau

Mandoline et piano en duo ? Pourquoi pas, lorsque l’affaire est menée par Chris Thile à la 8-cordes et Brad Mehldau aux 88 touches, doublés de virtuoses habitués à s’exprimer dans toutes les déclinaisons musicales possibles, tous deux nourris tant de Bach que d’Elliott Smith (leurs inspirations allant bien au-delà des champs bluegrass et jazz auxquels on les associe d’abord). Étonnant d’entendre le mariage de ces deux instruments aux contours si différents, l’un plutôt sec, l’autre tout en amplitude. Et pourtant : ça le fait. Dans cet espace sonore particulier, la rythmique de l’un complète les envolées de l’autre, le piano arrondit les angles de la mandoline, touche de mélancolie en filigrane. Le répertoire est moitié compositions, moitié standards folk — Dylan, Mitchell, Smith —, et s’étire jusqu’à Ruaidri Dáll Ó Catháin. Un bémol à cette expérience : la voix de Thile, qui manque de rondeur.

Chris Thile & Brad Mehldau ★★★ 1/2 Chris Thile et Brad Mehldau, Nonesuch