Ceci n’est pas un disque d’ambiance

Retrouver Julien Sagot sur disque, c’est retrouver un créateur audacieux, un musicien pas beige du tout, c’est se plonger dans un monde effervescent, un peu glauque mais avec ses parts de lumière. Rencontrer Julien Sagot en personne, c’est aussi discuter d’art visuel, de texture sonore et du Québec musical qu’il trouve franchement frileux.



Le sujet reviendra quelques fois dans la discussion avec le sympathique touche à tout, d’abord connu comme percussionniste de Karkwa. « Il n’y a pas énormément de projets qui se mettent en danger, où la musique est ouverte, analyse-t-il. On est encore très politically correct. En particulier en ce moment, on mange une dose de folk qui est sans fin ! J’en peux plus. »

Sagot lance ce vendredi son troisième disque solo, Bleu Jane, où il couche sa voix grave sur des chansons électro-acoustiques torturées. Oui, sa musique déborde du cadre, mais elle reste faite de chansons, de mélodies, de paroles poétiques. Seulement, il y a plus.

« Ce n’est pas un disque d’ambiance. Je ne fais pas dans l’ambiance ! lance Julien Sagot, en éclatant de rire. Je fais dans quelque chose qui grafigne. C’est pas un disque que tu vas écouter en background comme ça. L’album au complet, c’est lourd, c’est dense. »

Ses dames en bleu

Bleu Jane porte bien son titre, puisque les neuf chansons du disque sont traversées de références à la couleur bleue et sont peuplées de femmes — en images ou en voix. Sagot est entouré entre autres de Frannie Holder (Dear Criminals, Random Recipe), d’Erika Angell (Thus : owls) et de la joueuse de violon et d’erhu Marie-Christine Roy.

Le chanteur mentionne des chansons qui se conjuguent au féminin, comme le titre Ombres portées, ou Les racines au ciel. « J’y parle de l’amour que j’ai eu pour la Louisiane — encore une femme. C’est une espèce de choc culturel que j’ai eu là-bas. Je suis tombé de ma chaise. Merde ! C’est quand même la Mésopotamie de toute l’histoire de la musique, au milieu des bayous, d’endroits sales… C’est troublant. »

Quant au bleu, Sagot explique entre autres l’influence de sa femme, une artiste peintre dont une des oeuvres illustre justement le disque. La lumière, les couleurs l’affectent beaucoup, dit-il. Quand le soleil traverse la fenêtre de sa pièce de création, il sent son énergie changer. « Tout de suite le côté tamisé des choses, par exemple, ça me met dans une ambiance. Et je dirais presque que ça me donne une tonalité, un son qui vient avec la couleur. C’est un peu étrange. »

L’énergie d’un groupe

Si Sagot a beaucoup travaillé en solitaire sur la texture des sons, en les créant souvent lui-même, il a aussi décidé d’impliquer plus que jamais des amis musiciens dans le processus. Le coeur des chansons est souvent rythmique et électronique.

Et Sagot s’est entouré d’alliés doués : le batteur Robbie Kuster et le bassiste Mishka Stein (Patrick Watson), ainsi que le claviériste François Lafontaine (Karkwa, Galaxie). « Je pense que sans prétention, quand même, les gars sont contents aussi de travailler avec moi, je les emmène un peu ailleurs, je leur fais faire des trucs qu’ils n’auraient pas nécessairement la liberté de faire autrement. »

Sur Bleu Jane, Sagot a réfléchi un peu plus au lien entre paroles et musiques, à leur interaction. Ce rapport le troublait depuis longtemps, d’autant plus que sa musique le place malgré tout dans la grande tradition de la chanson en français. « Je préfère en dire moins, placer les choses, les épurer, et quand c’est le temps de la musique, on s’amuse. »

La suite

Le père de famille ne sait pas trop à quel point vivra son album sur les scènes du Québec. Il note une frilosité dans les choix de programmation et aimerait que les diffuseurs soient des catalyseurs plus actifs dans leur coin de pays. « En Abitibi, par exemple, ils travaillent beaucoup plus fort que dans bien des régions du Québec. Ils portent attention aux petits cafés, à la vie sociale, il y a une vie de quartier. C’est essentiel ! On peut pas juste tomber dans une rue où il y a un concessionnaire, un coiffeur et une banque. C’est pas possible. Ça n’a aucun sens. »

Le disque de Sagot sera tout de même distribué en Europe, et le musicien est aussi intéressé par les États-Unis. Mais rendu où il est dans son parcours musical et personnel, il n’a pas envie de se lancer dans une tournée épuisante qui lui rapporterait une poignée de dollars. Surtout, il n’a pas trop envie de sacrifier sa proposition artistique pour pouvoir monter sur scène.

« Je n’ai plus envie de faire des spectacles avec une main dans le dos, parce qu’il y a pas d’argent. J’ai envie de défendre mon disque. Si on dit qu’il faut faire ça pour faire du spectacle, mais ça m’intéresse pas, je vais rester chez moi et faire autre chose, ou je vais aller dans des endroits où il y a plus de moyens, où ils ont plus intéressés par ça. »