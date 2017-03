Gorillaz et The Who au FEQ

Photo: Rick Rycroft Associated Press

Le Festival d’été de Québec (FEQ) a bouclé sa programmation mercredi, en dévoilant une centaine d’invités musicaux ainsi que l’horaire de l’événement. Le groupe virtuel de Damon Albarn, Gorillaz, est une des nouvelles prises du FEQ. Il viendra défendre son nouvel album, à paraître le 28 avril. Le Festival, qui fête ses 50 ans, a aussi mis le grappin sur le vétéran groupe The Who. La vedette pop Nick Jonas, le groupe Death From Above 1979, la formation Wolf Parade et une longue liste de formations québécoises ont été ajoutées à la programmation.