Le regard oblique sur l’électronique de Jesse Osborne-Lanthier

« Il est assez difficile de tenir un discours politique dans une musique finalement aussi drôle et extrême », concède le compositeur et producteur électronique Jesse Osborne-Lanthier, quelques heures avant sa performance à La Vitrola, ce jeudi soir. Auteur d’un déroutant minialbum posant un regard critique sur la société de consommation à travers sa relecture tordue des clichés de l’electronic dance music (EDM), du trance et du house, le Montréalais, revenu au bercail après deux ans passés à Berlin, s’impose rapidement comme une des nouvelles voix singulières de la musique électronique d’avant-garde.

Preuve que son travail attire l’attention, son nouveau EP, Unalloyed, Unlicensed, All Night !, est paru en janvier sur la mythique étiquette allemande Raster-Noton, dans sa série Unun vouée « à la promotion des jeunes artistes en évolution et à la présentation de diamants musicaux bruts ». Comme caution artistique, on trouve difficilement mieux, d’autant que, spécifiquement pour cette parution, le concept développé par le musicien prime le résultat musical.

Explications, s’il vous plaît ? « Pour ce projet, j’ai travaillé à partir de vidéos trouvées sur YouTube — des tutoriels qui montrent comment faire de la musique [électronique à l’aide de logiciels], EDM ou du trance, disons. » Des vidéos vraisemblablement destinées à des gens qui ne sont pas musiciens à la base. « Ce qui m’intéresse dans ces vidéos, c’est que souvent les gens qui les réalisent travaillent avec peu de moyens — une webcam, une souris, ils tapent leurs notes sur un clavier d’ordinateur et non un synthé —, et ils s’imaginent pouvoir ainsi montrer comment faire de l’EDM qui a le potentiel de devenir un succès radio. En vérité, ils ne réalisent pas que la musique qui sort de leurs tutoriels est en fait complètement expérimentale… »

Ne nous cassons pas trop la tête sur son concept, puisque, comme il le dit lui-même, « la musique doit parler d’elle-même, je veux d’abord que l’auditeur la perçoive pour ce qu’elle est, une composition expérimentale, et qu’il se fasse son propre scénario sans avoir à connaître le concept. » Retenons alors le regard qu’il pose sur cette musique rave qu’il aime et qu’il revisite à sa manière, un regard critique, acerbe, un brin sarcastique aussi.

Sans balises

On le comprend au fil de notre longue conversation : le trentenaire est un punk dans l’âme. Il râle contre les règles capitalistes qui sous-tendent l’industrie de la musique, il s’est trouvé dans son élément à Berlin, « dans des soirées organisées à des endroits un peu crades, libres, où on ne suivait surtout pas de balises musicales ». Lui-même n’en a guère : batteur dans des groupes hardcore durant l’adolescence, attiré par le free-jazz, initié à la production électronique en s’imaginant faire du métal sur des rythmes préprogrammés. Aux côtés du porno-crooner Bernardino Femminielli, il accouche du projet Femminielli Noir (un nouvel album, Échec Mat, arrivera sous peu) et développe sa carrière solo, notamment auprès de la fascinante étiquette Halcyon Veil.

Il s’illustre par des sons lourds et abrasifs, comme s’il était le petit frère teigneux des Arca et Onohtrix Point Never, mais le fait avec une certaine dose d’humour. « C’est assez rave, ce que je fais ces derniers temps, comme un drôle de clin d’oeil, mais danser me passionne aussi, dit-il. Dans mes concerts, j’aime que les gens bougent et s’oublient. »