Y’a que six nouvelles chansons sur Air Max EP, minialbum tout frais des Dead Obies, mais on a déjà du mal à se rendre plus loin que la deuxième. Ça commence avec Cruel Summer, belle et coulante complainte rap aux orchestrations cliquetantes et scintillantes sorties d’une boîte à musique. Arrive ensuite Allo Allo, collaboration avec la chanteuse néo-r’n’b montréalaise Naadei, et… nous voilà accrochés. Une ballade pop-r’n’b-rap unique dans le répertoire des Obies, la production mélancolique et minutieuse de VNCE, les gars qui chantent autant qu’ils riment, on l’écoute en boucle en rêvant à un début de soirée caniculaire de juillet. Un an après la parution de l’ambitieux Gesamtkunstwerk, le collectif hip-hop, présentement en tournée européenne, fait le pari de la simplicité, des mélodies efficaces et du texte allégé pour à la fois proposer une facette inédite de sa personnalité musicale et aligner six chansons coulées dans le même moule cloud rap rêvasseur. N’ayons pas peur d’en rajouter : sur Air Max EP, ces gars-là accotent une popstar de la taille de Drake.

Air Max EP ★★★★ Dead Obies, Bonsound