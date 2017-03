Black Cat, Zucchero Sugar Fornaciari

Le plus grand vendeur de l’histoire de la musique italienne a dit de Black Cat qu’il était le disque du retour à la liberté et aussi son plus black, d’où son nom. Dans cette réalisation cosignée par T-Bone Burnett, Brendan O’Brien et Don Was, on sent aussi l’influence de La Nouvelle-Orléans à cause d’une infusion de cuivres. Après des bruits saccadés, on entend dès le début le piano qui blues, puis le coup de batterie, la grosse voix puissante, la guitare qui rock et le choeur féminin qui embarque. On se fera plus gospel, on jouera entre rock et blues. Des intros évoqueront du matériel d’archive ou le chant de travail et Zucchero se fera intime dans certaines pièces, mordant dans d’autres, comme dans Streets of Surrender, écrite suite à la tragédie du Bataclan et livrée avec le guitariste Mark Knopfler. En résulte un disque senti pour une musique parfois générique, mais le plus souvent contagieuse. À voir le 28 mars à l’Olympia.

Zucchero - Partigiano Reggiano

Extrait