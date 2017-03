Thelma, Thelma

Ce premier album de la musicienne américaine Natasha Jacobs est un curieux objet. Après un premier EP en 2013 (Split Myths), la jeune femme de New York a fait une grave chute en bas d’une échelle. C’est ce qui l’a poussée à écrire, puis à réaliser Thelma — du nom de sa grand-mère — avec trois acolytes musiciens, tous fort doués. Première accroche : mademoiselle porte une voix d’opéra, douceur inattendue dans ce fascinant freak folk, ou freak rock tant il peut devenir incisif. Deuxième accroche : sa structure brouillée aux airs discontinus envahis de guitares électriques grinçantes, comme si le paradis descendait dans un certain chaos. Il y a des cris soudains (Haha), de jolis chants en canons (Peach), une mélodie foraine à la Mr Bungle (Spool) et une superbe confidence dépouillée, avec clarinette (Thelma). Rien n’est simple, ni tout à fait clair ; ses histoires se font spirales et contrastes. Étonnant comme elle reste en grande maîtrise, porteuse d’un message qu’on adopte : liberté.

Thelma ★★★ 1/2 Thelma, Tiny Engines