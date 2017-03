Mat Vezio propose un disque d’ombres pour sortir de l’ombre

Mat Vezio était en quelque sorte dans une zone de confort. Depuis une dizaine d’années déjà, le batteur joignait ses forces à celle de nombreux artistes et groupes de la scène indépendante du Québec. On l’a entendu en studio ou sur scène avec Dany Placard, Francis Faubert, Laura Sauvage, Louis-Philippe Gingras, Le Husky et plusieurs autres.

Mais ce n’était pas assez. Oh, c’était toujours agréable, assure le timide musicien aux lunettes rondes, mais il y avait un feu qui grondait en lui. « Je tournais un peu en rond, j’avais besoin de me challenger. »

Vezio — ses collègues musiciens laissent souvent tomber le prénom quand vient le temps de le présenter — avait déjà jeté un peu de gaz sur les braises en 2014 avec un mini-album de trois titres. Puis les flammes s’étaient un peu contractées, avant que son entourage et sa douce ne lui donnent « un coup de pied dans le cul : OK, compose ».

Le résultat : Avant la mort des fleurs cueillies. Onze chansons plutôt lentes, grises mais accrocheuses, peuplées d’échos, de cordes et de choeurs.

Imposteur

Un album d’ombres pour sortir de l’ombre donc. C’est à Antoine Corriveau que Mat Vezio a fait appel pour la réalisation de ce disque, une première pour l’auteur-compositeur-interprète qui était en territoire connu dans ces sphères maussades.

« J’avais besoin de quelqu’un qui me laissait de la liberté, et il l’a fait super bien. Il a réalisé, mais c’était aussi beaucoup de l’accompagnement. Et comme j’avais un syndrome d’imposteur, il m’a aidé à être confiant là-dedans. »

Imposteur ? « C’est deux choses complètement différentes, la batterie et ça, dit Mat Vezio, replaçant sa casquette. Je suis habitué d’être en arrière de tout, même le drum me cache. En passant devant, tu ne peux pas arranger ta cymbale entre les pièces, il faut un rapport direct avec les gens. »

Influences

Mais à partir du moment où l’image de son disque s’est précisée dans sa tête, la pression s’est tranquillement dissipée. Il avait quelques influences en tête, « mais pas trop », et voulait s’en nourrir plus que les reproduire.

Mat Vezio parle de Nick Drake, qui a mené à l’énergie de la pièce Ton cinéma. Pour les choeurs, nombreux sur Avant la mort des fleurs cueillies, il a pigé dans l’esprit du musicien Bahamas, et aussi du côté de Nick Cave et de son album Abattoir Blues.

C’est Mélanie Boulay et Amylie qui chantent avec Mat Vezio sur la plupart de ses pièces. « On a donné beaucoup d’espace aux invités, on les a laissés aller. » On peut aussi entendre une collaboration de Laura Sauvage (Les Hay Babies), la guitare de Louis-Philippe Gingras et le violoncelle de Marianne Houle.

Le deuil en trame

Confortable dans la création musicale, Mat Vezio avait un peu plus d’inquiétudes quant à l’écriture. « Ç’a été long », lance-t-il. Bloqué devant son calepin, il aura eu besoin de l’intervention de la chanteuse Marcie, qui a écrit quatre lignes de la pièce Fukushima, pour que décollent les choses.

« Avant, je faisais de l’écriture automatique, et il n’y avait jamais d’essence dans mes textes, c’était toujours une poésie abstraite qui ne voulait rien dire. Et là, j’avais envie de dire de quoi. » Mais avec un message vient aussi la peur, celle « d’être quétaine », confie Vezio.

Ce que le disque n’est pas, d’ailleurs, même si Mat Vezio n’est pas encore tout à fait limpide dans son message. Mais il se dégage des thèmes autour de la mort, des départs.

« Et le deuil aussi. Je m’en suis rendu compte après coup. J’ai une bonne amie qui est décédée il y a un bout de temps et le jour des funérailles, j’étais allé jouer au festival NXNE à Toronto avec mon groupe Mille Monarques. Je voulais faire l’aller-retour pour être aux funérailles, mais le band m’a convaincu que ça ne donnait rien, que d’aller voir des spectacles là-bas ça me changerait les idées. Comme de fait, c’était vraiment cool, mais mon deuil n’a jamais été fait. Ç’a pris des années. Elle est là sur l’album, c’est la trame de fond, parsemée de trucs qui me sont arrivés, ou que j’ai observés chez des amis. »

Le premier disque de Mat Vezio a à peine une semaine de vie que déjà il envisage la suite. Il a des idées de chant gospel pour le disque suivant et espère pouvoir monter sur scène, idéalement accompagné des choeurs de son disque.

« J’ai réalisé que, pour la scène, je ressens cette urgence que j’avais quand j’ai fait le EP. Je me sens sur la ligne, en vie. »

Mat Vezio - L'automne de Buffalo

Extrait