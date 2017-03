A Multitude of Angels, Keith Jarrett

Prenons Keith Jarrett au mot : ces quatre concerts enregistrés en 1996 en Italie représentent un sommet dans sa carrière. Ils marquent aussi un tournant. Atteint du syndrome de fatigue chronique, Jarrett a pris une pause de deux ans après cette tournée et a complètement changé son approche des improvisations solo à son retour. Publié fin 2016, le coffret Multitude of Angels permet donc d’entendre ce Jarrett de la première grande période, celui qui expérimentait en développant de très longues improvisations (30 minutes) et en multipliant les changements de rythmes, de climats harmoniques et d’humeur dans chaque morceau. Ces cinq heures de musique sont… immenses. Elles font le pont entre les grandes influences de Jarrett (classique, blues, spirituals…), tout en soulignant dans leur entièreté la beauté et la puissance du mot d’ordre derrière ces concerts-événements : liberté.

Keith Jarrett - Genova, Encore

Extrait