Mélodies de Gounod, Massenet, Franck, Bizet et Saint-Saëns, Michèle Losier

Après Julie Boulianne et Marie-Nicole Lemieux, voici un CD de la troisième grande mezzo québécoise, Michèle Losier. Contrairement aux brillantes vocalises baroques (Boulianne) et aux assauts spirituels de Rossini (Lemieux), Michèle Losier explore l’art précieux et délicat de la mélodie française. Ce répertoire se déploie et se dévoile avec moins d’immédiateté, mais, lorsqu’il est maîtrisé avec cette précision et cette distinction, il laisse chez l’auditeur une impression profonde. Dans ce disque magnifiquement enregistré au Domaine Forget, en novembre 2015, Michèle Losier et Olivier Godin, pianiste tout indiqué pour défendre ce répertoire, ont choisi de quatre à six mélodies de cinq compositeurs. Les amateurs noteront la parenté de Où voulez vous aller ? de Gounod avec L’île inconnue de Berlioz, non seulement par le texte mais aussi par certaines formules musicales. Un CD intimiste, utile et beau.

Michèle Losier chante Où voulez-vous aller de Gounod

Extrait