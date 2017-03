Concerto pour violoncelle n° 1, Camille Saint-Saëns

Harmonia Mundi va faire plaisir aux mélomanes québécois qui ont eu la chance d’assister en 2016 au Festival de Lanaudière à une inoubliable interprétation de ce 1er Concerto pour violoncelle par Emmanuelle Bertrand et Jean-Marie Zeitouni. Il flottait dans l’air de Joliette une onde de magie dans un impalpable début de mouvement lent. Le disque, enregistré à Lucerne en novembre 2014, n’anticipe et ne reproduit pas tout à fait cette magie, mais se range parmi les grandes versions (Fournier, Starker et, surtout, Johannes Moser, pour les modernes). Les CD de Moser (Haenssler) et de Bertrand sont d’égal intérêt car intégralement consacrés à Saint-Saëns, le premier proposant l’oeuvre pour violoncelle et orchestre, la seconde la superbe 2e Sonate et, en première, près de 15 minutes d’une sonate inachevée. Prise de son un peu trop proche sur le concerto.

Emmanuelle Bertrand joue le Concerto pour violoncelle de Saint-Saëns

Extrait