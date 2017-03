Til The Goin' Gets Gone, Lindi Ortega

Ça ne va pas mieux pour Lindi l’Ontarienne de Nashville. D’album en album, elle semble toujours au bord de quitter ce métier tuant. Décourageante vie de tournée (« All the Rundown Dirty Motels… », dans la chanson-titre), succès trop relatif qui la maintient sous le radar comme si c’était un mode de vie, tout lui rentre dedans de plus en plus profondément, comme si l’auteure-compositrice n’offrait aux intempéries qu’une plaie impossible à guérir, interprète en perpétuelle souffrance. Perversité de l’écoute, nous chérissons les quatre chansons lentes et lancinantes de ce minialbum, tellement cette sorte de complainte fait du bien par où ça fait mal. Quand une chanteuse chante What a Girl’s Gotta Do To Survive et que c’est suivi comme une réponse par Waitin' Around To Die et qu’ensuite, Townes Van Zandt est pris à témoin du drame (une relecture écorchée vive de Final Bow), on se dit qu’il ne faut pas la laisser seule, Lindi Ortega. Achetez son disque.

Lindi Ortega - Til The Goin' Gets Gone

Extrait