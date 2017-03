L’OSM en quête d’éternité

La saison 2017-2018 de l’OSM, qui s’ouvrira le 19 septembre avec la Symphonie des Mille de Mahler et se clôturera le 1er juin 2018 aux sons de la 9e Symphonie de Beethoven, ambitionne de répondre à l’interrogation de Kent Nagano : « Qu’est-ce qui, par nature, est éternel ? »

Colibri dans une bulle de savon ; arbre déraciné qui tournoie ; bonhomme genre Magritte qui perd son chapeau en tombant dans un papier de soie rouge ; pomme noire qui germe : l’OSM a été très actif depuis des semaines pour créer une attente à l’égard de sa saison 2017-2018. On retrouve les symboles de ce teasing, comme on dit en langage marketing, dans la brochure de la saison : l’arbre est associé à un cycle des 9 Symphonies de Beethoven, Magritte au Requiem de Verdi, et la pomme à la 8e Symphonie de Mahler, qui avait déjà fait l’ouverture de la saison 2008-2009.

Kent Nagano reprend la question qui le hante dans son livre Sonnez merveilles : « Quelle est l’importance de la musique classique aujourd’hui ? » Pour Kent Nagano : « Les modes passent, les goûts évoluent et les tendances se renouvellent au gré des saisons. Cette incessante succession de nouveautés soulève la question de savoir qu’est-ce qui, par nature, est éternel. » Assurément, les 9 Symphonies de Beethoven, la 9e Symphonie de Schubert, la 1re Symphonie de Mahler, la 8e de Dvorák, la 7e de Bruckner et le Concerto pour orchestre de Bartók, que le directeur musical dirigera la saison prochaine, le sont.

Oeuvres chorales

Kent Nagano pense qu’il « convient de prêter attention aux thèmes humanistes qui ont inspiré et nourri les grandes oeuvres littéraires, artistiques et musicales ». Il a donc voulu que l’axe majeur de sa douzième saison soit de « visiter des oeuvres pour choeur et orchestre illustrant les thèmes de la liberté, du progrès, de l’autodétermination, de la responsabilité, du courage, de la dignité et de la quête du bonheur ». À ce titre, le chef a programmé le Magnificat de Bach, la 9e Symphonie de Beethoven, la Symphonie des Mille de Mahler et le Requiem de Verdi. Andrew Megill dirigera pour sa part la Messe en ut de Mozart, compositeur qui occupe une place particulière dans la programmation avec quelques chefs-d’oeuvre — Gran Partita, 31e, 38e et 40e Symphonies.

Outre l’intégrale des Symphonies de Beethoven, en clôture, un « Festival nordique » à l’intérieur de la saison, confié en avril à John Storgard, nous vaudra la programmation la plus originale (Geysir de l’Islandais Jon Leifs, Aurora borealis de Uuno Klami, extraits de la suite Lemminkainen de Sibelius) et présentera la nouvelle mouture du Concerto de Québec d’André Mathieu, réorchestré et désormais libellé Concerto pour piano no 3 ou « Concerto romantique ».

Parmi les invités réguliers, signalons le retour des chefs Vasily Petrenko, Masaaki Suzuki et Juanjo Mena. Jacques Lacombe a été réinvité pour diriger la 5e Symphonie de Prokofiev. Lionel Bringuier, Jérémie Rhorer et l’inconnu Conrad von Alphen seront les trois nouveaux visages, alors qu’en matière de chef de grande expérience l’OSM accueillera Edo de Waart.

Orchestres et solistes invités sont, outre les orchestres de Toronto (8e Symphonie de Bruckner) et du CNA (1er Concerto de Brahms avec Beatrice Rana), Valery Gergiev et son Orchestre du Mariinski, le 11 novembre, avec Ein Heldenleben de Strauss et la suite de L’Oiseau de feu de Stravinski. Les pianistes en récital seront Maurizio Pollini, Yuja Wang et Mikhaïl Pletnev.

Une oeuvre a été commandée à Matthew Ricketts pour le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, alors que Michel Tremblay sera responsable du conte de Noël mis en scène par René-Richard Cyr : Le diable en canot d’écorce, dit par Antoine Bertrand. Quant aux projets les plus inattendus, on citera la projection d’E.T. de Spielberg avec accompagnement d’orchestre, et un « Concert à l’aveugle » dans une salle plongée dans l’obscurité !

Renseignements : 514 842-9951 et osm.ca