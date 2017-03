Messiaen-OSM-Nagano: le grand rendez-vous!

Ce qu’il y a de bien avec l’OSM, c’est que les choses sont souvent limpides. Quand une soirée tient d’une sorte de bricolage amélioré, comme encore jeudi dernier, avec deux tiers de concert dépassant à peine le niveau d’une mise en place, cela se voit comme le nez au milieu de la figure. Mais quand un rendez-vous importe vraiment aux yeux de qui de droit, alors là on a droit à du grandiose.

L’importance de ce rendez-vous avec Messiaen est très simple à comprendre : il y a des caméras de Medici.tv partout et Kent Nagano va pouvoir fixer en vidéo sa vision de la Turangalîla-Symphonie. L’enjeu est évident, car le directeur musical de l’OSM compte parmi les plus éminents spécialistes de Messiaen de la planète, or son disque officiel de cette symphonie, avec le Philharmonique de Berlin (Teldec, 2001), est très loin de casser des briques.

Ondes courtes

Le tir a été rectifié hier soir et tous les moyens avaient été mis en oeuvre pour cela, notamment l’engagement de Pierre-Laurent Aimard (le maillon fort de l’enregistrement de 2001) pour tenir la partie piano. C’est peu dire qu’Aimard domine cette partition comme très peu d’autres pianistes dans le monde. Messiaen lui semble consubstantiel, notamment les rythmes acérés, et le parfait dosage orchestre-piano concocté avec Nagano dans Le jardin du sommeil d’amour (VI). La maîtrise de la partition par Pierre-Laurent Aimard permet aussi à Kent Nagano de vaquer à ses accaparantes occupations orchestrales, en laissant son pianiste gérer ses affaires. La seule chose curieuse avec Aimard est la fin du Chant d’amour II, où le pianissimo decrescendo de la partition devient exactement l’inverse, un crescendo mezzo-forte.

Par contre, au rayon ondes Martenot, il y a bien des questions à soulever ! Je n’arrive pas à croire au fait du hasard, mais je n’ai jamais entendu les ondes à ce point minorées dans tant d’endroits de cette oeuvre. Le passage le plus flagrant est le grand thème lascif du Chant d’amour. Ce thème devrait être porté et chanté par les ondes, notées forte, alors que les cordes ont toutes la dynamique piano. Ces ondes, qui devraient être à l’avant de la scène, on les entendait à peine dans la balance. Et ce n’était pas un hasard, car lorsque le thème est revenu dans le Finale (X), il en allait de même, alors que la « vitesse de croisière » (comprenez « les équilibres habituels ») avait été atteinte, d’abord dans les fff « hurlés » du fameux 5e mouvement, puis, enfin, dans les trois derniers volets, notamment le 8e, Développement de l’amour.

Si cette minoration des ondes Martenot était préméditée par Kent Nagano, cela fait de cet instrument un coloriste d’appoint dans le tissu orchestral, plutôt qu’un porte-voix, comme on a l’habitude de l’entendre. La vision est originale.

Un programme judicieux

Par sa tenue générale, cette Turangalîla-Symphonie témoignait à la fois de la grande maîtrise du chef, mais aussi de sa passion pour l’oeuvre. Il est rare d’entendre Kent Nagano se « lâcher » ainsi, à en juger par ces passages notés « Un peu lent, tendre », transformés en « appassionatos intenses ». Le chef prend tous les risques dans des changements de tempos très abrupts. S’il dirigeait Tchaïkovski comme cela, ce serait passionnant !

Cette seconde présentation de la Turangalîla-Symphonie à la Maison symphonique a été bien mieux amenée que la première, juste après l’ouverture, en 2011, précédée de manière incongrue par le Concert pour violon de Glazounov.

Le concert 2017 témoignait d’une cohérence plus poussée. En première partie, Kent Nagano avait en effet organisé une présentation originale et pertinente de L’Ascension de Messiaen. Les 1er et 4e mouvements, solennels, étales et hymniques, interprétés par Hans-Ola Ericsson à l’orgue, encadraient les deux volets centraux, plus vifs et plus mouvants, joués dans leur transcription orchestrale.

Cet agencement original fonctionne très bien et nous préparait parfaitement au monde rythmique et harmonique de la Turangalîla-Symphonie.