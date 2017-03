Quel est le « fait du concert » ? Est-ce la révélation d’une facette majeure du talent de Christian Blackshaw que nous ne connaissions pas ? Ou est-ce la honte collective provoquée par le comportement indigne d’une poignée de spectateurs irresponsables ?

Montréal a donc reçu l’un des plus grands pianistes de notre temps au son d’insupportables chuintements stridents d’appareils auditifs dans Mozart et de sonneries de téléphone portable dans les moments les plus subtils de la Sonate de Liszt. Il conviendrait de rappeler quelques règles de savoir-vivre avant chaque concert. Par ailleurs, signaler à un voisin que son appareil auditif bousille le plaisir musical de 600 personnes n’est pas une impolitesse, c’est un acte civique. Quant à la Madame de la rangée P qui a laissé sonner son portable juste pour ne pas montrer à l’assistance que c’était le sien, sa fatuité a provoqué le rappel de son correspondant trois minutes plus tard, pendant les ultimes silences suspendus de la Sonate de Liszt. C’est misérable.

Comme pour le concert du retour de Perahia à Montréal, en 2012, après 21 ans d’absence, je crains fort que ce soit ce parasitisme que l’on retiendra hélas : un concert bousillé ; la désolation d’un rendez-vous manqué.

Tout cela est atterrant, car le niveau de la proposition artistique était grandiose. Plutôt que de détailler tel ou tel mouvement, il me semble plus intéressant d’explorer ce qui fait la magie de l’art pianistique de Christian Blackshaw. La quête de ce pianiste, c’est le continuum sonore. De quelle manière, et avec quelle dynamique ou texture, un son s’imbrique-t-il au son qui précède ? Il en résulte une réflexion poussée sur la résonance, les textures, le volume et les enchaînements.

L’autre visage de Christian Blackshaw, découvert après un Mozart pour moitié anéanti par les dommages collatéraux de la surdité, et pour moitié buriné avec une patience infinie, c’est celui des élans puissants de Schumann et de Liszt. Découverte majeure : Blackshaw n’est pas qu’un pianiste de la confidence et du « micromanagement ».

Et j’en reviens à la question liminaire de mon premier portrait de cet artiste*: « L’un des plus grands pianistes de notre temps est-il un illustre inconnu ? » Après le récital Mozart à Orford, le concert avec I Musici et ce récital, nous avons fait le tour et la réponse est « oui ». Loin d’une oeuvre unidimensionnelle de bravoure digitale, la Sonate de Liszt est aussi une étude sur la matière et la densité sonores. De ce point de vue là, la vision de Christian Blackshaw nous permet de renouer avec l’art suprême d’un Claudio Arrau.

C’est dire que le pianiste anglais est un artiste d’une rare et précieuse étoffe.