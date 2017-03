Patrice Michaud au Club Soda: une soirée de premières

Frappe nette de la batterie, guitares en joue, c’est parti. Kamikaze est lancée comme on se lance dans le vide, mais avec un bon parachute. Patrice Michaud atterrit debout. Le pied sûr. Cherry Blossom est un brin plus lente, mais tout aussi efficacement pop-rock. Un certain minimalisme dans l’approche. Juste ce qu’il faut, et rien de plus : ce n’est pas un mur de son. Il y a en masse de place au centre pour la voix du chanteur et ses histoires. Équilibre.

Dans La saison des pluies, la musique est plus… posée. Patrice n’est pas un gars qui soulève : plutôt une force tranquille, le genre de type avec lequel on marche. À bon pas, sans courir. Il a quand même gagné en assurance depuis la dernière fois : moins nerveux, plus à l’aise dans la gestuelle, moins bavard. Ce qu’il constate lui-même : « Je viens d’établir une nouvelle marque dans ma carrière : c’est la première fois que j’aligne trois chansons sans m’ouvrir la trappe… »

Évolution remarquable : il n’a plus peur du vide, ne cherche pas à remplir, laisse la musique l’entraîner. La version d’Éloïse est à rallonge, avec une séquence instrumentale. Autour de lui, Mark Hébert, Guilaume Rochon, Simon Pedneault, Marc Chartrain sont parfaitement complémentaires. Ça sonne comme un band, mais le chanteur est bien au centre, « J’ai réussi à aller chercher l’animal à l’intérieur de moi, explique Patrice. Ça n’a pas toujours été le cas, mesdames et messieurs. Jeune, j’étais coincé… »

Et Patrice Michaud d’évoquer les danses à la polyvalente de Cap-Chat… avec ses slows périlleux quant à la technique. « La grande question, c’était de quel côté tourner la langue… » Il raconte son premier slow« avec Julie Pelletier », une fille de quatrième secondaire (il était en première secondaire), Julie qu’il appelle son « eau désirable ». Le slow en question ? Stop, de Sam Brown, en version française (Si tu t’arrêtes), sur lit d’orgue… Avec la boule-miroir de rigueur. Minutes jouissives.

Suivent d’autres minutes jouissives : Patrice se passionne pour la période des groupes yéyés des années 1960 : Julie revient, Julie s’en va est donnée en groupe costumé, vestons pailletés argent et lunettes fumées. Ambiance rock’n’roll de salle de danse. Ça dépasse le clin d’oeil sympa : de toute évidence, notre homme y trouve le plus grand plaisir, et c’est forcément contagieux. Une fille crie. D’autres spectatrices crient. On s’amuse ferme au Club Soda, en ce jeudi soir de rentrée montréalaise. La version de Je cours après Marie est Motown dans le beat, Springsteen dans l’intensité, yéyé dans l’attitude. Avec finale de fin de show : c’est pourtant seulement l’entracte.

Une certaine gravité

Il est fort, Patrice Michaud. Capable d’autodérision, de plaisir fou, mais tout autant de toucher au coeur, au premier degré de l’émotion : la deuxième partie s’ouvre sur Les terres de la couronne, une ballade piano-voix plus que prenante. « C’est mon tout premier piano-voix à vie », précise le chanteur. C’est vraiment une soirée de premières. Et une soirée familière en même temps : Patrice n’a pas foncièrement changé, on rigole avec lui, on est touchés par lui. Différence de degré : tout est mieux dosé, tout va plus loin, le grand frisé s’éprouve, tente ce qu’il n’a jamais tenté. Sa maîtrise est plus grande, le risque plus assumé. La mise en scène, en collaboration avec Yann Perreault, lui donne toutes les permissions.

Un moment particulièrement bien amené : le texte récité (en enregistrement) par son fils Loïc, Tout le monde le saura. Patrice évoque une capsule de La Fabrique culturelle où de jeunes Syriens réfugiés avaient chanté une chanson à lui, devant lui. Distance abolie entre ses enfants à lui et ces enfants venus de loin. L’anse blanche, après ça, est reçue avec une certaine gravité. Il peut nous emmener où il veut, et il n’en doute pas.

Il peut redémarrer la machine rock pour se rendre à la fin, tout s’enchaîne. Ça lève… tranquillement, la toute nouvelle Apocalypse Wow (il aura joué tout Almanach, son plus récent album) est un tremplin vers le bouquet de ses succès : On fait comme si, Le feu de chaque jour, Mécaniques générales. Imparable progression. Décidément, plus ça va, plus Patrice Michaud sait faire, et plus sa préparation permet un lâcher-prise dans les rendus. Plus il y a de cohésion, plus c’est lousse. Ça aussi, c’est une première à vie : il n’avait pas encore atteint ce niveau où la performance rime avec aisance.