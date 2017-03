La merveilleuse efficacité de Respighi

Seconde occurrence dans la saison, après Haydn et les minimalistes, de la formule « festival » concentrant plusieurs concerts en trois jours. Pour Haydn et les minimalistes, l’orchestre avait été scindé en deux.

On se souviendra des questions posées par Le Devoir quant à la préparation musicale de quatre concerts en 72 heures.

Le Festival italien de trois concerts n’a, pour des raisons d’effectifs requis par cette musique, pas pu permettre de scinder l’OSM. Ce sont donc les programmes qui ont été réduits. Lors des concerts de mardi et mercredi, la première partie était ainsi prise en charge par des solistes ou petits ensembles. Ce dernier concert proposait un programme orchestral de durée à peu près normale.

La partie non assumée par l’OSM était, jeudi, une exécution à l’orgue de diverses musiques de film. La chose semblait tenir du gag insolite, tant le projet et le rendu, fade et appliqué, de l’organiste concouraient à faire de cette demi-heure la chose la plus insipide imaginée et réalisée autour de l’orgue Pierre-Béique depuis son inauguration.

Pour la partie orchestrale, on nous a annoncé au micro la suppression d’un Nocturne de Martucci en début de 2e partie. Mais la surprise majeure arrivait au début, puisqu’on ne reconnaissait absolument pas la suite de danses du Guépard, dont les mouvements imprimés dans le programme étaient bien ceux notoirement popularisés par les disques de Riccardo Muti et de Josep Pons.

En fait, Carlo Rizzi a dirigé des extraits plus austères de la musique de film (notamment celle du générique) et c’est bel et bien ce qu’il a choisi qui porte le titre de « Suite du Guépard ». Les sept danses gravées par Muti et Pons sont les Ballabili du Guépard. Une feuille volante avec les noms des véritables sections avait été imprimée par l’OSM, mais elle était très loin de figurer dans tous les programmes, ce qui a dû entraîner la confusion chez certains spectateurs.

Quoi qu’il en soit, la Suite introduit mieux un concert symphonique de manière générale, alors que les Ballabili auraient mieux amené au Concerto soirée. Ce dernier a fait l’objet d’une mise en place attentive, mais pas beaucoup plus. C’est bien d’avoir fait revenir Benedetto Lupo à Montréal. On espère qu’il aura un grain plus substantiel à moudre la prochaine fois. L’interprétation d’hier n’atteignait pas les contours aiguisés et jubilatoires de sa collaboration avec Josep Pons dans le CD Harmonia Mundi.

La seconde partie se trouvait entièrement consacrée à Respighi, avec Fontaines de Rome et Pins de Rome, tous deux bénéficiant de la forte assise de l’orgue, joué par Jean-Willy Kunz. Rizzi passe de manière assez rapide sur les Fontaines, en faisant naître peu d’atmosphères au-delà des notes. On sentait que Pins de Rome lui importait nettement plus : une prestation solide, avec trois groupes de cuivres à la mezzanine, mais pas d’effet de procession dans les Pins de la Voie appienne. Rizzi connaît tous les rouages de la partition pour faire étinceler la chose, toujours aussi diablement efficace.