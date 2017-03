Martin Helmchen au Ladies’ Morning en 2017-2018

Photo: Marco Borggreve

Le Ladies’ Morning Musical Club a publié jeudi sa saison 2017-2018. L’invité vedette en sera, le 3 décembre, le pianiste allemand Martin Helmchen qui avait donné un récital renversant au Festival Orford en 2015. Les autres pianistes sont André Laplante, Lise de la Salle et Angela Hewitt, auxquels s’ajoutent la violoniste Rachel Barton Pine et le violoncelliste Alban Gerhardt. Les ensembles invités sont le Trio Montrose et les Quatuors Borodine, Calidore et de Jérusalem. Renseignements