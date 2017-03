Hélène de Montgeroult. Sonate pour piano n° 9. Douze études du Cours complet pour l’enseignement du forte-piano, Edna Stern

La pianiste Edna Stern, remarquée à travers ses disques Zig-Zag, visitera la salle Bourgie le 22 mars prochain. Chez son nouvel éditeur, Orchid Classics, elle enregistre sur un piano Pleyel de 1860 qui a appartenu à Alexandre Colonna, fils de Napoléon 1er, des oeuvres choisies d’Hélène de Montgeroult (1764-1836). L’instrument muséal (préservé au Louvre puis au Musée de la musique à Paris) possède la patine sonore mate que l’on associe à ces instruments d’époque, mais témoigne d’une sonorité très stable. Quant à la musique d’Hélène de Nervo, épouse du marquis de Montgeroult, c’est une vraie découverte, par son immense culture, et une belle inspiration. Dans le 1er mouvement de la 9e Sonate on pense à Schubert (qu’elle anticipe !), dans le Finale à Scarlatti puis à Mozart. Cette synthèse entre classicisme bien compris et prémonitions du romantisme marque aussi les 12 Études (sur 114) choisies par Edna Stern.

Edna Stern joue la 9e Sonate d'Hélène de Montgeroult

Extrait