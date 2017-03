Jean-Sébastien Bach. Concerto italien, Partitas nos 1 et 3, 4 Duos BWV 802-805, Fantaisie et fugue BWV 944. Jésus que ma joie demeure, Rafal Blechacz

Jusqu’ici je n’ai jamais vraiment été convaincu par les disques du pianiste polonais Rafal Blechacz, vainqueur en 2005 du Concours Chopin. Kent Nagano semble le tenir en haute estime, l’invitant notamment à la Virée symphonique et lui confiant prochainement le concerto L’Empereur de Beethoven, les 24 et 25 mai à la Maison symphonique de Montréal. Ce récital Bach est à mon sens de loin le meilleur disque de Blechacz. On ne s’attendra pas à des sortilèges de toucher, mais le pianiste a un sens très sûr des étagements dynamiques et, surtout, de la mise en évidence des lignes, qu’il se fait un malin plaisir (voir le Finale du Concerto italien) à mettre en lumière et à souligner. Redisons-le, il n’y a pas là des trésors de subtilité poétique, mais Blechacz possède un vrai sens de l’architecture chez Bach et de l’imbrication mélodique. Ce travail lumineux de clarification fait mouche.

Rafal Blechacz joue de Bach le 3e mouvement du Concerto italien

Extrait