Spirit, Depeche Mode

Difficile d’affirmer si Spirit, 14e album de Depeche Mode, est le plus vindicatif et engagé de sa discographie, ou bien si les textes de ces vétérans électro-pop, traditionnellement gorgés de désillusion, résonnent plus fort aujourd’hui en raison du contexte sociopolitique délétère. Quoi qu’on en pense, 40 ans après sa formation (eh oui !), le trio trouve une nouvelle impulsion dans les chansons colériques — les meilleures, comme Where’s the Revolution et Scum — de Spirit. Il y a bien quelques moments d’égarement, dont l’engourdie The Worst Crime qui brise le rythme en arrivant si tôt dans le disque, mais saluons la cohésion, l’esprit d’unité, qui cimentent cet album. Et remercions le réalisateur James Ford (Simian Disco Mobile), à l’évidence un fan et un connaisseur de l’oeuvre de DM, qui recrée l’alchimie entre les guitares franches, la batterie rock, les orchestrations technos et la voix typée de Dave Gahan sans verser dans la nostalgie, mais en évoquant le meilleur de l’histoire du groupe.

Depeche Mode - Where's the Revolution

Extrait