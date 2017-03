Foundation Ska, The Ska-talites

Mélange de shuffle swing, de jazz, de r’n’b et de calypso, caractérisé par l’accentuation du off-beat, le ska est devenu ska par l’intervention divine de Jah, ou quelque chose comme ça. Ce que l’on sait, en vérité, c’est qu’autour du Studio One de Kingston, en Jamaïque, gravitait tout un tas de musiciens qui avait la syncope en commun. Les meilleurs formèrent une sorte de super-groupe : les Ska-talites. L’alliance sacrée ne dura qu’un an, de 1964 à 1965. De nouveaux Ska-talites existent depuis 1983, et jouent encore. Voici l’essentiel des enregistrements de l’époque mythique (32 titres !), où les morceaux originaux côtoient des adaptations de succès alors en vogue, y compris I Should Have Known Better, Exodus ou le thème de l’émission de télé Dr. Kildare. Tout se jouait en ska, et les légendaires Roland Alphonso, Johnny Moore et Tommy McCook se servaient librement. On notera la présence sur certains titres de Bob Marley et de ses futurs Wailers. Mine de rien, tout a commencé là.

Ska-talites - I Should Have Known Better

Extrait