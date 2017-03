L’opéra, de paria à nec plus ultra

«Another Brick in the Wall» se distingue par le risque majeur de partir d’un substrat intrinsèquement musical et populaire.

Il y a cinquante ans, l’opéra était considéré par l’avant-garde comme la forme la plus archétypique de l’art bourgeois qu’il fallait faire imploser. Aujourd’hui, le nec plus ultra pour une institution lyrique est de programmer une création. Histoire d’un retournement et pistes pour l’avenir.

L’existence d’Another Brick in the Wall – L’opéra n’est pas un épiphénomène ; c’est le signe d’une tendance lourde du XXIe siècle en musique classique, qui renverse complètement prédictions et anathèmes de l’après-guerre.

Le « il faut brûler les maisons d’opéra » de Pierre Boulez en 1967 n’était pas une incitation à en attenter aux bâtiments. Le compositeur français en appelait à reconsidérer cette forme artistique. D’une certaine manière l’appel a été entendu à partir du milieu des années 70. La révolution ne s’est alors pas faite par de nouvelles créations musicales marquantes, mais, en Europe, par une relecture des oeuvres existantes à travers le prisme de mises en scène « modernes », « actualisées », voire gratuitement provocatrices. Le monde de l’opéra a désormais entériné le terme allemand de Regietheater pour qualifier cela.

À quoi sert la voix ?

Pendant que dans La chauve-souris de Johann Strauss des nonnes en porte-jarretelles fouettent des curés (Hans Neuenfels, Salzbourg, 2001), que Lohengrin se déroule dans une salle de classe (Peter Konwitschny, Hambourg, 1998) et que L’enlèvement au sérail devient une sorte de peep-show (Calixto Bieto, Berlin, 2005), les compositeurs des berceaux historiques de l’opéra — Allemagne, France, Italie — sont pris depuis un demi-siècle au piège du leurre d’un « renouvellement du genre ».

La crise de la création lyrique est grave et durable. C’est une chose de tout casser, mais pour mettre quoi à la place ? De ces terres musicales en jachère pendant des décennies, que retient-on ? Les soldats de Bernd-Alois Zimmermann (1965), Le grand macabre de Ligeti (1978), Un re in ascolto de Berio (1984), qui ressortissent d’une sorte de « théâtre musical » ? Ou bien plutôt un objet isolé, Saint François d’Assise de Messiaen (1983) ?

Les deux questions posées en ces temps-là étaient claires : « Que faire après Alban Berg ? » et « Comment traiter la voix ? » L’expérimentation sur la nature de l’émission vocale (Berio, Aperghis, Scelsi) n’est que du travail de laboratoire et ne va nulle part.

Alors que dans les berceaux historiques les compositeurs délaissent le genre ou cherchent et se fourvoient en déconnectant voix et expression du sens, deux nouveaux centres de création prennent le leadership : les pays nordiques et les États-Unis.

Les premiers se distinguent par exemple avec Aulis Sallinen (notamment Le palais, 1993, et Le roi Lear, 1999), Kalevi Aho (fabuleux Insect Life, 1987) ou Poul Ruders (A Handmaid’s Tale, 1990, Kafka’s Trial, 2005), qui savent que c’est en travaillant sur l’héritage d’Alban Berg que l’on avancera. Les seconds voient leurs compositeurs vedettes, Philip Glass et John Adams, s’attaquer au genre. Glass et Adams marquent la fin du XXe siècle et vont donner un nouveau souffle à l’art lyrique.

Un Américain sauve l’opéra

Dans cette nouvelle configuration, Finlande et Danemark sont des poches de résistance « traditionalistes » par rapport aux impasses de l’Europe continentale, alors que les Américains proposent de nouveaux langages, de nouvelles solutions et, surtout, de nouveaux sujets.

L’Histoire créditera-t-elle John Adams d’avoir sauvé l’opéra ? La création, en 1987, de Nixon en Chine et, en 1991, de La mort de Klinghoffer tient du coup de génie. Finie la mise en musique des mythes grecs, puis des pièces de théâtre à succès : Adams branche l’opéra sur l’actualité et, ce faisant, le réintègre dans un univers contemporain communément partagé, au sens large. En Angleterre, un jeune surdoué flaire le bon coup : Thomas Adès compose Powder her Face (1995) sur les frasques sexuelles d’une duchesse. C’est le jackpot : l’opéra attire à nouveau l’attention ! Et la musique, dans l’univers lyrique, redevient expression, alors que le traitement des voix sert la mise en valeur d’un texte.

Photo: Louise Leblanc

Pourquoi l’opéra, honni dans la deuxième moitié du XXe siècle, est-il devenu « la » forme musicale du XXIe siècle naissant ? Tout simplement parce que c’est la seule forme de création « classique » qui a réussi à susciter l’attente. Que va-t-il se passer ? Nous étions tous à nous poser fiévreusement la question samedi dernier à la Place des Arts autour de 19 h.

L’Opéra de Montréal a pleinement compris la puissance de ce vent-là et remplit la salle d’une métropole musicalement plutôt conservatrice sur les thèmes de la peine de mort (Dead Man Walking de Jake Heggie), des minorités sexuelles (Les Feluettes, 2016, dans la foulée de Brokeback Mountain de Wuorinen à Madrid en 2014) et, l’an prochain, avec la légende d’une figure politique mythique (JFK).

Le retour de l’opéra littéraire

Actualités, cinéma (Silent Night de Kevin Puts, vu à Montréal) et faits divers (Anna Nicole de Mark-Anthony Turnage (2014) sur la vie et mort d’une playmate) sont des sources d’inspirations majeures mises désormais à la sauce opératique dans un langage « synthético-consensuel » (celui de Bilodeau en appelle jusqu’à Prokofiev et Wagner) qui ne cherche en rien la novation. Allez donc définir la différence entre Jake Heggie et Kevin Putts ! Sachant que leur succès entraîne des cohortes de « suiveurs » qui ont flairé le bon filon, le risque à moyen terme est que ces créations deviennent musicalement génériques et finissent par lasser.

Another Brick in the Wall – L’opéra, projet unique en soi, se distingue par le risque majeur (et possiblement fatal) de partir d’un substrat intrinsèquement musical et populaire.

Le genre lyrique se régénérant, l’« opéra littéraire » fait, lui aussi, un retour en force. C’est la voie qu’ont choisie Aribert Reimann et Hans Werner Henze, qui seront possiblement les seuls (avec Messiaen) à émerger de la sphère Allemagne-France-Italie entre 1960 et 2000.

L’opéra littéraire est la veine d’inspiration des Nordiques et celle du Hongrois Peter Eötvös (de Trois soeurs d’après Tchekhov à Love and Other Demons d’après Gabriel Garcia Marquez). Dans cette constellation, il faut connaître Claude de Thierry Escaich (2013), adapté de Claude Gueux de Victor Hugo, l’oeuvre du belge Philippe Boesmans, notamment Julie (Strindberg), Reigen (Schnitzler) et Wintermärchen (Shakespeare), ainsi que Written on Skin de George Benjamin (2012).

Written on Skin recourt à une légende occitane du XIIe siècle et confirme, après L’amour de loin de Kaija Saariaho (2000), dont le personnage est le troubadour du XIIe siècle Jaufré Rudel, que le Moyen Âge devient une source qui inspire les compositeurs et fascine le public lyrique contemporain. Qui l’eut crû il y a 30 ans ?