My Foolish Heart, Ralph Towner

Le guitariste Ralph Towner écrit que l’écoute de la version de My Foolish Heart produite par le trio de Bill Evans au début des années 1960 a « eu un impact incommensurable sur [sa] vie musicale ». La richesse des harmonies, la beauté de la mélodie, cette espèce de magie dans l’espace sonore. Et surtout : cette profondeur embusquée dans une apparente simplicité. Or, c’est exactement ce dont est fait son nouvel album solo, déployé en guitare classique six cordes ou en acoustique 12 cordes : mélange de beauté pure, de lignes claires, d’harmonies à plusieurs niveaux. Une session intime, magnifiquement enregistrée, de laquelle émane une profondeur que les écoutes successives ne cessent d’éclairer. Nous sommes ici au confluent de plusieurs sources — musique classique, espagnole, folk —, le jazz se présentant principalement sous forme d’inflexions. Nous sommes surtout là où la musique sait être grande en se faisant discrète.

Ralph Towner - My Foolish Heart

Extrait