Nigun, Kleztory

Dans ce groupe montréalais de réputation internationale, la tension créatrice entre la maîtrise savante et le klezmer plus déluré a toujours animé le répertoire. Après avoir lorgné à six quelques autres musiques européennes sur Arrival avec le cymbaliste Alexandru Sura, revoici le quintette avec toutefois l’ajout du guitariste Dany Nicholas qui donne un accompagnement énergique parfois proche de l’énergie rock, mais pouvant presque se servir de son instrument comme d’un oud. Sura n’y est plus, mais Kleztory a conservé le goût de l’ouverture avec plusieurs compositions aux arrangements léchés et aux émotions contrastées. Sans être si aventurier, le groupe parvient à émouvoir fortement avec des moments d’intimité tragiques ou à faire danser en mariant même sa musique à celle de Bill Monroe dans un aller-retour avec le bluegrass et le roots. Un disque à la hauteur des attentes d’une formation à voir à la salle Wilfrid-Pelletier le 12 avril avec le DakhaBrakha.

Kleztory - Jerusalem Ridge (de Bill Monroe)

