Skins, The Great Novel

Un deuxième album qui démarre en folk-rock vigoureux sur un ton vaguement désabusé, entre le Velvet Underground et Wilco, ça se peut. Mais que la chanson en question s’intitule Lou Andreas, et que la mythique romancière-psy russe serve de point de comparaison dans la description de l’être aimé, voilà qui n’est pas banal. Le groupe québécois The Great Novel, en cela, se distingue avantageusement : la littérature nourrit leur fil narratif et s’intègre tout naturellement à leurs musiques à la fois languissantes, hypnotiques et rugueuses. La collaboration d’un Dany Placard à la réalisation y est pour beaucoup : on prend le temps de planter le décor (le désert dans Get Me Some Land, avec de l’harmonica sur beat lourd et lent), on marque les étapes avec du rock de garage (Ruff Skin Roommate), on s’inspire librement (The Handsome, c’est beaucoup les Byrds de Eight Miles High). Endrick Tremblay a le sens de l’image étrange et belle. Un disque bon à rouler l’été, quand le bitume gondolera.

The Great Novel - The Handsome

Extrait