Please Be Mine, Molly Burch

Avec son air boudeur, sa voix langoureuse et ses ballades folk-blues cadrées dans les années 1960, Molly Burch murmure une nostalgie. Formée en chant jazz, l’Américaine a fini par vaincre ses doutes et sa timidité pour se mettre à l’écriture. Please Be Mine, charmant premier album, est surtout une démarche post-rupture — l’amour tapisse tout, bien sûr dans ses extrêmes. « I know that I am so very wrong for you », tranche-t-elle, avant de susurrer, plus loin, « Sweetheart, won’t you call my name ». On a devant nous une petite fille capricieuse en même temps qu’une femme vocalement très solide. Pensez Natalie Prass, en moins excentrique. Musicalement, il n’y a pas plus que des guitares, une batterie et des choeurs, mais l’effet enveloppant est là, parfois rythmé (Torn to Pieces) ou lentement tombeur (Downhearted). Molly Burch hausse parfois le ton, sèche et têtue, avant de redevenir crooneuse. Dommage que l’audace soit rare dans ses écrits, plutôt horizontaux, car ce début a belle allure.

Molly Burch - Downhearted

Extrait