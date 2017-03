Le distributeur de disques DEP ferme ses portes

Un des importants distributeurs de disques de la province, DEP, a fermé ses portes lundi. L’entreprise permettait un lien entre les magasins et plusieurs maisons de disque, dont Spectra, La Tribu et Dare to Care.

Distribution DEP, fondée en 1996, a été poussée à la faillite dans un contexte où les ventes de disques sont en chute. De récents chiffres de l’Institut de la statistique du Québec révélaient que de 2015 à 2016, les ventes de CD avaient chuté de 23,4 %, passant de 8,6 millions de copies écoulées à 6,6 millions.

La récente faillite de la chaîne HMV a aussi donné un coup dur au distributeur fondé par Maurice Courtois. Ce dernier n’avait pas encore retourné l’appel du Devoir au moment d’écrire ces lignes. L’entreprise montréalaise comptait plus d’une quinzaine d’employés.

DEP travaillait avec plusieurs étiquettes de disque québécoises, dont Spectra Musique (Vincent Vallières, Patrice Michaud), La Tribu (Les Cowboys Fringants), Dare to Care (Coeur de Pirate), Instinct Musique (Éric Lapointe) et Coyote Records (Karim Ouellet). Cité par la radio Énergie, le patron de Coyote Records, Rafael Perez, a dit que « DEP est une gang formidable qui avait à coeur l’intérêt des artistes et de l’industrie. Cela nous rappelle que nous sommes dans une industrie en pleine évolution et que plusieurs défis sont à entrevoir pour les prochaines années ».

Chez Dare To Care, Eli Bissonnette a préféré ne pas offrir de commentaires car beaucoup d’informations restaient à être dévoilées.

La compagnie travaillait également avec Universal Musique France.