Le pianiste Mario Loiselle s’est éteint

Décédé le 8 mars dernier, Mario Loiselle (1953-2017) était ce pianiste de musique traditionnelle qui a poussé loin l’art de l’accompagnement et de l’animation des fêtes populaires. D’abord violoneux avec la Bardasse, il est devenu pianiste, puis a fait partie des groupes Charivari et Métropolitain. Très inspiré par Philippe Bruneau, il a par la suite enregistré avec Gabriel Labbé, les Frères Pigeon, Richard Forest et Sabin Jacques, en plus de jouer avec Michel Faubert et Jean-Marie Verret, entre autres. Une cérémonie commémorative aura lieu samedi 18 mars à 15 h au 1120, Jean-Talon Est.