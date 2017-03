«Another Brick In The Wall - l'opéra»: frapper un mur

À partir de l’histoire inventée par Roger Waters — présent et ovationné samedi soir à Wilfrid-Pelletier —, on a dûment créé un nouvel opéra.

Non. Another Brick In The Wall — l’opéra, ne fonctionne pas. Enfin, pas beaucoup. Le metteur en scène Dominic Champagne, le compositeur Julien Bilodeau, l’équipe de production, les huit solistes, 46 choristes et 70 musiciens de l’Orchestre métropolitain ont frappé un mur. Le mur de l’audace.

Oui, bien sûr, il ne fallait pas attendre du Pink Floyd revisité. À partir de l’histoire inventée par Roger Waters — présent et ovationné samedi soir à Wilfrid-Pelletier —, on a dûment créé un nouvel opéra. Ce-ne-sont-pas-les-mêmes-mélodies, a-t-on martelé sur toutes les tribunes. D’accord. Nous étions partants. Encore fallait-il offrir une partition qui nous happe, nous passionne à tel point que l’on oublie les versions d’origine du double album The Wall. Ce n’est pas arrivé. Bilodeau, qui a beaucoup oeuvré en musique contemporaine, aurait pu faire décoller son escadrille de musiciens et ses mélodies dans l’imprévisible et l’étonnant. Il a été prudent, pompier parfois, et ça rappelait beaucoup par moments les opéras pop à la Dix commandements et autres Dracula.

De sorte que rien n’empêchait le cerveau et le coeur d’être en continuel déficit : arrivaient les tableaux d’Another Brick In The Wall, Part 2, Goodbye Blue Sky, Comfortably Numb, et on se mettait malgré soi à comparer. Trouvant forcément que les mélodies de Waters (et David Gilmour) étaient décidément indécollables des paroles. Pire, on se surprenait à traquer les bouts de mélodies familières, telles qu’intégrées à la version lyrique : un peu de Mother, beaucoup de Young Lust, le pont dans Hey You. Nous amener à l’opéra exigeait tellement plus d’originalité.

Plus grave encore, laissés à elles-mêmes, à lire sur les écrans au-dessus de la scène, les mots de Waters affichaient leur limites : clichés sur la vie décadente des rockstars, minceur du fil narratif. La version lyrique n’élevait pas le propos, malgré tous les efforts des solistes, l’excellent Étienne Dupuis (Pink « la rockstar ») et, surtout, l’extraordinaire et souvent émouvante Caroline Bleau (« la femme »).

Il y avait certes des trouvailles de mise en scène, Dominic Champagne sait faire, notamment le tableau d’intro qui se servait du fameux incident déclencheur — le crachat de Waters lors du spectacle au Stade olympique en 1977 — pour lancer l’histoire : long flashback sur la vie de Pink. Il y avait des tableaux saisissants, la scène de guerre, celle du tribunal. Les projections, où il s’agissait de rompre avec l’imagerie du film d’Alan Parker, étaient souvent décoratives au lieu d’être évocatrices. Lenteur et longueurs, usage abusif de l’effet de ralenti dans les chorégraphies, on était loin à tous égards de l’événement espéré. Loin de l’imagination au pouvoir. Le mur n’a jamais été franchi.