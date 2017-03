«Another Brick in the Wall — L’opéra» : le second acte est le bon !

Another Brick in the Wall – L’opéra, c’est tout d’abord un spectacle d’un déploiement de moyens et d’une finition auxquels les amateurs d’art lyrique ne sont pas habitués ici. Le premier vainqueur en est donc l’équipe scénique — Dominic Champagne et Johnny Ranger, le concepteur vidéo, en tête.

Roger Waters, fêté par le public montréalais, avait raison de déclarer au Guardian : « De mon expérience, les collaborations entre la musique populaire en général et les orchestres sont des désastres absolus. » Le Québec est l’endroit sur terre qui peut le faire changer d’avis.

La clé de toute transposition « classique » est l’affranchissement de la prédominance de l’élément rythmique. Ce problème est résolu de manière différente par Simon Leclerc dans Starmania opéra et, ici, par Julien Bilodeau. Leclerc garde toutes les musiques de Michel Berger et change leurs rythmes ; Bilodeau crée un cadre mélodique nouveau sur le poids des mots de Roger Waters.

L’envol salvateur

Il devait y avoir pénurie de sirop pour la toux, samedi à Montréal. En entendant un véritable « concert parallèle » dans la salle je me disais : si c’est un moyen, pour certains, de passer le temps en attendant de reconnaître une mélodie, ils n’ont pas fini de tousser ! Cela a duré tout le premier acte. Et puis plus vraiment au second. Et pour cause : Another Brick in the Wall – L’opéra venait vraiment de décoller.

Ingrédients magiques : la création d’une scène avec le père de Pink, puis l’apparition d’une vraie-fausse Vera Lynn chantant pour de vrai We’ll Meet Again dans un tableau rappelant Le bal d’Ettore Scola. Et à partir de là, Bilodeau et Champagne se sont sublimés : référence musicale plus claire à Bring the Boys Back Home ; tétanisante scène du ralliement fascisant, avec ses prisonniers de Guantánamo torturés et exécutés au bon vouloir du chef devant des fanatiques enfermés dans un mur devenu cage ; parfaite scène du tribunal (ici, Waters faisait du Kurt Weill qu’il suffisait de décalquer), puis bouleversant Outside the Wall devant des ruines façon 11-Septembre. Le chœur a cappella y chante les vertus de l’amour, en un havre sublime rappelant l’impact des spirituals dans Child of our Time de Michael Tippett.

Musicalement, le Ier acte consiste un peu à couler dans l’anonymat autant de mélodies inoubliables au rythme de récurrentes scènes mimées au ralenti comme dans les films de Kenneth Branagh. Opératiquement aussi, il marche moins bien, car les personnages autour de Pink existent peu sur le plan dramatique, ce qui ramène à une suite de monologues exténuants du héros (éblouissant Étienne Dupuis) face à un chœur. La signature sonore de cet oratorio fait appel à Britten et John Adams. Logique : ce dernier a créé dans Doctor Atomic un modèle de monologue dans l’opéra contemporain.

Somptueux travail de toute l’équipe musicale, aussi, de Louis Dufort, concepteur de la musique électronique, à Alain Trudel dans la fosse. Son travail n’est pas facile : le manque de volume et d’impact d’un orchestre symphonique acoustique face à la sono d’un groupe de rock n’étant pas le moindre des éléments dépaysants !

L'intrigue en 5 points L'Opéra part du crachat de Roger Waters au Stade olympique de Montréal



L'Opéra se recentre donc sur le personnage de Pink – projet initial de l'album. Le crachat n'étant qu'une brique d'un mur intérieur bâti dès l'enfance. Un « mur » devenant aliénation mentale.



L'enfant Pink côtoie l'adulte Pink sur scène et le père de Pink s'incarne au début de l'Acte II en un beau monologue



Les références à la Seconde guerre mondiale ressurgissent par l'apparition de Vera Lynn et les costumes des soldats.



Des références visuelles modernes apparaissent: toxicité de l'argent, vidéos de frappes chirurgicales et décor final façon Ground zéro.

