Devendra Banhart et Sarah Davachi soufflent le chaud et le froid

Ce n’était sans doute pas une coïncidence. Le retour sur scène, au Métropolis précisément, du troubadour freak folk Devendra Banhart, au moment même où l’hiver se ramène le bout du nez froid. On a trouvé refuge hier soir dans les jolies bluettes groovy de l’Américain d’origine vénézuélienne, à l’occasion de ce tour de chant joyeusement décousu et bon enfant, l’auteur-compositeur-interprète badinant avec des versions de ses chansons, réduites en concert à leur plus simple appareil. Pour le meilleur et le banal.

Le Métropolis ne manquait pas d’ambiance, vendredi soir, le constat étant aussi une façon polie d’insinuer que l’auditoire bavardait au moins autant qu’il écoutait ce que Banhart et ses quatre musiciens accomplissaient sur scène. La faute revient en partie à l’artiste : durant la première heure du concert, rares furent les moments où il a dévié de ses ritournelles douces et chaloupées, bouillie de pop sixties, de folk caressant et de rythmes latins et brésiliens. Difficile de lui reprocher ce qui est patent sur disques (neuf parus depuis 2002) : la musique Banhart fait valser l’esprit, mais s’apprécie mieux assis. Ou évaché sur le canapé, à chacun sa préférence.

Tout de même, ça sentait presque le printemps dans la salle (et un peu le patchouli…), la musique émanant d’en avant avait cette qualité d’être confortable et chaleureuse. Certes, la foule parlait beaucoup, mais Banhart jouait sans s’en soucier, le sourire bien étampé, échangeant entre les chansons avec ses collègues, parmi lesquels l’excellent et polyvalent complice des deux derniers albums Josiah Steinbrick jouant du Mellotron et de la guitare avec ce timbre cuivré qui rappelait celui de Santana.

Qu’il ait balancé plusieurs chansons de son récent album, Ape in Pink Marble, durant cette première heure ne l’a sans doute pas aidé à captiver ses fans, comme si ces chansons parues l’automne dernier n’avaient pas encore fait autant de chemin dans notre subconscient que les belles, volatiles et déviantes des Nino Rojo (2004) et Cripple Crow (2005) qui ont fait sa renommée. Au début du deuxième tiers de la soirée, lorsqu’il s’est lancé dans Mi Negrita du solide album Mala, les guitares sont apparues plus toniques et le rythme entraînant, des pointes d’électricité qu’il s’efforcera de resservir durant la dernière ligne droite de son spectacle.

Inégal, tout ça, mais amusant, comme soirée. Il était tout de même remarquable de mesurer le chemin parcouru depuis ses débuts alors que Banhart s’est vite illustré comme le porte-étendard d’un renouveau folk psychédélique durant les années 2000. Infusant les sonorités Tropicalia brésiliennes, ajoutant des touches de pop, même des sonorités électroniques à ses orchestrations au fil des albums, le musicien a démontré qu’il n’était pas du genre à faire du surplace. Du même souffle, les interprétations dénudées de ses chansons rappelaient que sous ses excentricités orchestrales se cachaient souvent de jolis refrains, tout simples, tellement efficaces.

La mer intérieure de Davachi

Le groupe montréalais Suuns officiait au même moment au Club Soda, nous aurons bien l’occasion d’en reparler une autre fois. Nous avons toutefois pris soin de commencer notre soirée au Soda, histoire d’attraper la performance (brève, une pièce d’une trentaine de minutes) de la compositrice Sarah Davachi.

Sur la table de marchandises à l’entrée était offert le vinyle tout chaud de son album « acoustique » — lire : enregistré sans l’aide d’instruments électroniques —, All My Circles Run. Le menu de son concert était cependant tiré des textures et des sonorités du précédent disque, bien électronique celui-là, le superbe Vergers, paru en novembre dernier.

Le parterre était encore clairsemé lorsque la Montréalaise s’est amenée devant sa console pour construire une performance dense, rythmée, tendue, simplement à partir de notes de synthétiseur analogique et de bourdons. C’est sur la durée que s’apprécie le travail de Davachi, nous l’avions constaté lors de son concert à l’affiche du Red Bull Music Academy l’automne dernier : les premières minutes sont contemplatives, mais ses notes modulent ensuite de manière à créer une cadence entêtante. Les couches sonores s’embrouillent, ce qui paraissait comme une petite note d’orgue se transforme en larsen de guitare électrique au bout d’une demi-heure de fines manipulations. Habile et évocateur.