Rondeau-Labadie: fructueuse rencontre

Cela aurait pu être une affiche. Ce fut une rencontre, un vrai partage musical, attentif et collégial, entre le jeune surdoué du clavecin Jean Rondeau et Les Violons du Roy, menés par Bernard Labadie.

Ce dernier a, de brillante manière, pallié les manques de notices érudites mais très « musicologico-historiques », par deux minicauseries très pragmatiques sur les oeuvres avec clavecin puis sur les singularités de la facétieuse Wassermusik de Telemann. À propos des concertos, il a eu la magnifique formule « la naissance de la musique du moi », qui résume très bien les ruptures (de ton, de rythme, d’harmonie) des musiques des fils de Bach, l’Empfindsamkeit (sensibilité) de Carl Philipp Emanuel et les pressentiments de Sturm und Drang (tempêtes et passion) évidents dans le 1er volet du Concerto en fa mineur de Wilhelm Friedemann.

Rondeau et Labadie ont mis en exergue ces surprises et ces ruptures — bref, la nouveauté de cette musique. Ils l’ont fait de manière patiente et subtile, sans jamais brusquer le mouvement. Le plus grand défi était de trouver la bonne balance entre orchestre et clavecin, ce dernier n’étant vraiment pas puissant. L’idéal aurait été, comme dans le disque de Rondeau, un instrumentiste par partie. Mais cette philosophie n’est guère compatible avec la gestion d’un ensemble orchestral. Bernard Labadie a trouvé le meilleur compromis en sollicitant tous les violons lors des tutti et en se limitant aux premiers pupitres dans les dialogues soliste-orchestre.

Décortiquant quasiment la musique des fils de Bach, Rondeau, en bis, après un Lamento de Wilhelm Friedemann d’une sérénité évoquant l’écoulement du temps dans un sablier, s’est plongé tête première, au risque de se mettre en difficulté, dans la Fantaisie en do mineur BWV 906 de Jean Sébastien Bach, d’un swing pas trop éloigné de Jacques Loussier. Ce claveciniste pas comme les autres sera de retour à la salle Bourgie, en récital, le 18 avril 2018. C’est le genre de rendez-vous qu’il est bon de noter dans son calendrier.

La formation des Violons du Roy, telle que sollicitée par les oeuvres de Haendel et Telemann, affichait plusieurs visages inhabituels (les flûtistes Natalie Michaud et Sophie Larivière, les hautboïstes Jean-Luc Côté et Josée Marchand, le bassoniste François Viault), qui se sont tous hissés au niveau d’excellence de l’orchestre. Le raffinement, la préméditation et la préparation de la spirituelle et évocatrice Wassermusik ont fait chavirer la salle Bourgie à juste titre. Du sommeil de Thétis au début de la bourrée aux flux et reflux de la gigue, en passant par les hoquets de Triton et les déchaînements vivaldiens d’Éole, pour aboutir à un ébrieux finale, Les Violons du Roy se sont amusés à faire de cette musique un cinéma sonore.

Splendide soirée, devant une salle archicomble. On en redemande !