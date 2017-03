Un siècle à transcender la révolte

Voilà un anniversaire à célébrer avec tambour et trompette : le premier enregistrement jazz célèbre son centenaire ces jours-ci. Regards croisés sur le passé, le présent et l’avenir d’une musique aux ramifications immenses.

C’était en 1917, un 26 février. Les membres de l’Original Dixieland Jass Music sont entrés dans un studio de New York, ont gravé deux morceaux sur un disque de cire et sont sortis clamer la bonne nouvelle : le jazz était né.

« En fait, non. » Au bout du fil, la musicologue Ingrid Monson pondère cette lecture simpliste de l’histoire. « Le jazz est forcément né bien avant l’enregistrement d’un premier disque identifié comme étant du jazz, dit-elle. Disons davantage autour des années 1890, à La Nouvelle-Orléans. »

En étirant un peu le cou, il serait aussi possible de remonter de quelques décennies encore, à ce fameux Congo Square où les esclaves allaient danser sur des rythmiques qui ont changé l’histoire de la musique.

Mais c’est bien en 1917, par un groupe de musiciens blancs plutôt mauvais, que l’industrie discographique donna au jazz un statut plus officiel et distinct du ragtime — encore que, déjà, ses frontières étaient floutées par différentes hybridations.

L’historien du jazz Ted Gioia évoque une musique caméléon, capable de toutes les couleurs et de toutes les adaptations. Ce fut vrai dès le début, ce l’est encore aujourd’hui. Jazz qui bouge, qui se moule au contexte, qui se nourrit des autres musiques, qui percole partout : caméléon, voilà.

Mais ce drôle d’animal a quand même des principes qui sont restés solidement ancrés à travers les époques et les interprètes. Des attaches qui ont leurs racines au Congo Square et qui s’étendent jusqu’au grand berceau des musiques africaines. Des liens qui dessinent la trame de fond de ce siècle d’existence : le jazz comme « voix » des revendications, des espoirs et des colères de la communauté afro-américaine. Même sans parole.

La grande ligne

« C’est assurément la grande ligne qui traverse l’histoire du jazz », raconte Ingrid Monson, professeure à Harvard et trompettiste à ses heures. Elle a consacré un ouvrage (Freedom Sounds) à la question des liens entre le jazz et le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 1950-1960.

« Mais ç’a commencé plus tôt, ajoute-t-elle. On peut parler de l’émergence de Louis Armstrong dans les années 1930, qui passe d’un milieu très humble au statut de grande vedette internationale. Son parcours a été pour la communauté afro-américaine une source d’immense fierté… et c’était l’une des rares choses que certains Blancs respectaient à propos des Noirs à l’époque. »

Partant de là, les liens entre le jazz et la grande histoire noire américaine se multiplient. « Quand on compare les événements politiques marquants avec le jazz qui s’est fait à la même époque, on voit qu’ils étaient en dialogue les uns avec les autres, dit-elle. Les musiciens ont naturellement porté attention au contexte et aux luttes de leurs compatriotes. Ils voulaient faire partie intégrante de ce qui se passait. Ils voulaient transformer leur art, innover pour répondre à ce que tous les Noirs vivaient. » Un racisme dont ils étaient eux-mêmes victimes — interdits de jouer ici et là.

Ainsi les fureurs et les éclats de génie des Charles Mingus et autres Miles Davis ; les réflexions spirituelles de John Coltrane ; les cris du coeur du batteur Max Roach (dont le disque We Insist : Freedom Now Suite, enregistré en 1960 avec la chanteuse Abbey Lincoln, est peut-être le document le plus fort d’un jazz politique) ; la colère magnifiée de Nina Simone (Mississippi Goddam, ou l’inoubliable I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free) ; ainsi Sonny Rollins, The Art Ensemble of Chicago, Archie Shepp, Esperanza Spalding, Ella Fitzgerald, Billie Holliday, Mahalia Jackson et combien d’autres…

Contrebasse, trompette, saxophone, batterie, voix… autant de manifestations parfois subtiles, parfois très explicites, d’une révolte musicale devant les injustices liées à la ségrégation. Autant de manières de la transcender. « Il n’y a pas besoin de mots pour comprendre, dit Ingrid Monson. Les sons peuvent porter un message. Les titres de chansons aussi. C’est une question de culture, de références, de contexte. Un des plus grands groupes de l’histoire s’appelle The Jazz Messengers, et c’est purement musical : le message est là, dans la musique. »

Black Lives Matter

Ce jazz plus politique et social aurait pu rester une parenthèse associée à une période plus mouvementée de l’histoire. Mais… non. Il est toujours là aujourd’hui, discret parfois, bouillant par moments, porté par une autre génération d’artistes qui continuent de mettre en relief le racisme latent aux États-Unis. Katrina, la tuerie de Charleston, la mort de Trayvon Martin, tout inspire.

« Le jazz est une composante fondamentale de tout ce qui fait l’expression artistique noire américaine,soutient Shannon J. Effinger, journaliste au magazine spécialisé Downbeat et animatrice de l’émission de radio JazzLife. Et comme pour plusieurs de ces formes d’art, on va trouver des racines profondes dans l’esclavagisme. La plupart des ancêtres du jazz sont nés peu après l’abolition de l’esclavage [1865] », rappelle-t-elle.

« À partir de là et jusqu’à aujourd’hui, avec le mouvement Black Lives Matter, le jazz a été et est toujours une voix nécessaire pour les sans-voix. Et quand on regarde la scène actuelle, on trouve plusieurs artistes qui abordent dans leur musique les enjeux d’aujourd’hui sur les inégalités raciales et l’injustice. »

Elle cite notamment le trompettiste Christian Scott, qui disait au Devoir en 2015 : « Je viens d’un milieu social et économique où j’ai vu une myriade de choses négatives à cause du manque de moyens ou du racisme systématique. Alors, je ne vois pas comment je pourrais me taire aujourd’hui. »

Tout est là

Mais pour l’un des géants du piano jazz — et un de ses grands historiens —, Randy Weston, le jazz ne peut pas être réduit à sa seule dimension politique. « Vous avez tout dans le jazz, dit l’homme de 90 ans dans un entretien téléphonique. C’est politique, mais c’est aussi de la danse, de la protestation, de l’amour, de la survie… Tout dépend de l’occasion, des artistes. »

M. Weston livre depuis des années un plaidoyer pour une meilleure connaissance de l’histoire du jazz… qu’il nomme invariablement « la musique classique afro-américaine » et dont il rappelle sans cesse les racines africaines.

« S’il n’y a pas d’Afrique, il n’y a ni blues ni jazz, explique-t-il. Et le jazz est certainement la grande contribution de l’Afrique aux États-Unis. Cette musique-là définit la vie des Afro-Américains. Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, Duke Ellington, Louis Armstrong… Tout ça, c’est l’expression de l’afro-américanité. Et c’est beaucoup de beauté. De mystère et de beauté. »

Une forme d’art qui a le pouvoir, comme le disait Martin Luther King en 1964, de « mettre en musique les réalités les plus difficiles de la vie et d’en faire quelque chose porteur d’espoir. C’est une musique… triomphale. » Même dans ses moments de colère, lointains ou actuels.