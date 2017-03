Bienvenue à l’ère du jazz ultramoderne

Comment se porte le jazz en 2017 ? Est-il condamné à revisiter les grands courants qui ont traversé sa riche histoire, ou demeure-t-il toujours un espace d’exploration et d’innovation ? Le jazz peut-il encore connaître des révolutions ? Et d’abord, qu’est-ce, encore, que le jazz ? Conversation avec Reno De Stefano, historien et penseur de la note bleue.

« Le jazz, c’est ce qui ne joue pas à la radio ! » suggère d’emblée le musicologue et guitariste jazz Reno De Stefano, professeur titulaire à la Faculté de musique de l’Université de Montréal, qui donne quatre cours sur l’histoire du jazz, d’époques différentes. En classe, il s’abstient toutefois de fournir une définition de ce qu’est le jazz.

Pourquoi ?

Parce que cette définition serait inexacte : elle pourrait convenir au jazz d’une période donnée, mais pas pour une autre. Si, par exemple, vous écoutez [la musique du pianiste, compositeur et improvisateur] Cecil Taylor sans la connaître, vous croirez que ce n’est pas du jazz, mais plutôt de la musique classique contemporaine. Je crois que c’est le public qui décide ce qui est jazz ou non.

Comment décriveriez-vous alors le jazz ?

Le jazz a grandement évolué [depuis la parution du 1er enregistrement en 1917], réalisé par un groupe [de musiciens] blancs. Au début, il était difficile pour les Noirs d’accéder au business de la musique, même si c’est essentiellement une musique d’origine noire.

Les meilleurs musiciens des années 20 et 30 étaient Noirs, du premier grand improvisateur, Louis Armstrong, au premier grand compositeur, Jelly Roll Morton, jusqu’à Duke Ellington. Le jazz a toujours été influencé par la musique pop [de son époque].

Le jazz originel de La Nouvelle-Orléans est un ensemble de musiques populaires : musiques des orchestres militaires, quadrilles, valses, puis les influences françaises et espagnoles, et l’influence noire du blues.

Le jazz est donc né d’une fusion de plusieurs musiques. Est-ce resté le cas, même à l’âge d’or du jazz ?

À travers Louis Armstrong, le jazz s’est développé par le swing. Tous les musiciens des années 30, 40 et 50 étaient obsédés par cette option rythmique : « It don’t mean a thing if it ain’t got that swing… » [Duke Ellington, 1931]. Puis est arrivé le phénomène des fusions musicales à travers le jazz, par exemple avec Miles Davis et l’album Bitches Brew (1970).

Le rythme n’était plus celui du swing : il était binaire, à la manière du rock. On s’est alors posé la question : est-ce encore du jazz ou pas ?

Comment évolue le jazz aujourd’hui ?

Avec le temps, le jazz s’est mélangé à la pop, à la musique cubaine, indienne, etc. Les artistes qui enregistrent aujourd’hui font partie d’une génération qui a écouté plus de pop que les enregistrements des grands maîtres du jazz. Ainsi, je crois qu’on a perdu le fil conducteur du jazz, mais on est aussi en train de le renouveler.

Autre chose, le jazz, qui est d’abord une musique d’improvisation chère aux interprètes, est en train de devenir une musique de compositeurs. Et c’est aussi ce qui réussit à intéresser le public, ces compositions à grand déploiement, progressives, comme on le dit du prog-rock. Les formes prennent de plus en plus d’importance dans le jazz.

Pourrions-nous voir émerger de nouveaux « grands maîtres » du jazz, ces esprits révolutionnaires, comme le furent les John Coltrane, Charlie Parker et Miles Davis ?

Absolument ! Il y en a aujourd’hui, d’ailleurs. À sa manière [le pianiste] Vijay Iyer serait un révolutionnaire, mais [sa musique] n’est pas accessible [pour le grand public]. Les idées neuves vont continuer à alimenter le jazz. La question serait plutôt : ces idées vont-elles perdurer ?

J’ai entendu [le saxophoniste] Branford Marsalis dire que ce jazz d’aujourd’hui, par les nouveaux musiciens qui sortent des universités, leurs oeuvres, n’offre pas le même niveau de qualité qu’avant.

J’ai réalisé qu’à l’époque de Coltrane, par exemple, seulement les grands maîtres avaient accès aux studios d’enregistrement parce que ça coûtait cher et que la technologie n’était pas accessible — déjà, être invité en studio était un événement important dans une carrière.

Qu’en est-il de nos jours ?

Tout le monde a accès à l’équipement nécessaire pour enregistrer. La possibilité d’être entendu est amplifiée, ça décuple donc la quantité d’enregistrements disponibles.

Il y a davantage de possibilités que le jazz se développe en de nouveaux styles, croisements, fusions. Plus il y a d’informations, moins on peut retenir le travail de tous ces musiciens et reconnaître, s’il y a lieu, le développement de nouvelles idées.

Dès les années 50, on constatait une prolifération de nouveaux styles dans le jazz, hard bop, cool jazz, free jazz, etc. Il y en a davantage aujourd’hui — nous sommes, en quelque sorte, victimes de la rapidité de l’époque.

Historiquement, beaucoup de courants sont passés très vite, sans qu’on s’en aperçoive tout à fait, et je crois que c’est le phénomène en ce moment. L’artiste ne dure pas et ce n’est pas sa faute, nous sommes ainsi conditionnés par la technologie.

Le jazz est-il figé dans une forme classique ?

Non. Il a même traversé sa forme classique. Une forme classique, par définition, indique que les règles, le langage sont fixés, compris, assimilés. Déjà avec Miles Davis, il y avait des discussions autour de l’idée que le jazz ait bifurqué.

Nous sommes plutôt dans une ère post-jazz classique, ou jazz ultramoderne, puisque les artistes d’aujourd’hui trouvent leurs influences dans d’autres cultures musicales, d’autres scènes musicales.

De la même manière que [l’ethnomusicologue et compositeur contemporain Béla] Bartók ne faisait pas de la musique classique, mais de la musique dite du XXe siècle, peut-être pourrait-on appeler ça du jazz du XXIe siècle ?