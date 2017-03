«The Wall», l’opéra rock qui casse des briques

On croyait qu’il fanfaronnait, le Donald. Un mur ! Tout le long de la frontière avec le Mexique ! Et quoi encore, des barbelés électrifiés, des patrouilles au pas de l’oie, des miradors ? L’énormité de la promesse électorale faisait gondoler les humoristes. Mais là, on rit plutôt jaune orange. Donald Trump, devenu le 45e président des États-Unis d’Amérique, persiste et signe (et signe, et signe, et signe…) : il le veut mordicus, son mur, et le gouvernement mexicain paiera la facture, et puis na ! Il existait déjà de grandes sections clôturées, voire murées, mais nous chipotons : c’est le symbole qui compte.

Demandez à Roger Waters : il connaît ! Le mur comme métaphore de l’exclusion, de l’enfermement, de la tyrannie, de la paranoïa grimpante, c’est son message depuis les années 1970. L’ancien bassiste du groupe britannique Pink Floyd n’a pas mis longtemps — dès février, moins d’un mois après l’investiture — à se porter volontaire pour rejouer, adossé à la frontière, l’intégrale du double album The Wall, avec son mur démontable en bagage. The Wall, après tout, c’est son concept, son bâti, son grand-oeuvre, son symbole d’oppression par excellence. Il ne cesse de le reconstruire pour mieux le détruire. À Montréal, on va le donner en opéra. Trente-huit ans que The Wall s’érige et s’écroule, avec et sans Pink Floyd. Surtout sans : Waters s’en occupe. The Wall, c’est d’abord lui.

Cracher pour mieux créer

Tout a commencé, on le sait, à Montréal. Au Stade olympique, le 6 juillet 1977, dernier spectacle de la tournée de l’album Animals. La fameuse, l’infamante fois du crachat. C’est Nicholas Schaffner, dans son livre Saucerful of Secrets : The Pink Floyd Odyssey (Delta, 1991), qui raconte le mieux la dégoulinante anecdote. « Pendant la soirée, le regard de Roger se posa sur un fan dont le visage ne lui revenait pas. Trop bêtement extasié. Tout le concert, Waters le tança, lui lança des oeillades, l’attirant à lui. Quand il fut à portée… » Eh oui. Ptiouuuu ! Ras-le-bol en concentré. Le groupe, et pas seulement Waters, en avait jusqu’au trognon de ces foules immenses qui attendaient le cochon gonflable comme le Messie et hurlaient leur vénération. En lieu et place du rappel prévu, le Floyd joua un blues triste…

Photo: Annik MH de Carufel Le Devoir

J’étais là, au fin fond de la section 500 : je ne me suis aperçu de rien. Et je n’ai pas entendu grand-chose non plus : mon grand souvenir, c’est le son pourri. L’embrouillamini fut le crachat qui m’atteignit. Waters est revenu souvent sur ce qui s’est passé ce soir-là, à plus forte raison lors de la conférence de presse au bon vieux Stade en mars 2016, où il était de retour pour avaliser officiellement la création d’Another Brick in the Wall — The Opera. « J’avais besoin d’exprimer que je ne me sentais plus comme un être humain. Oui, j’admets que j’ai été déplaisant, mais le public l’était aussi. Mon autre façon de répondre, ça a été d’écrire cette histoire où un mur immense me séparait des gens avec lesquels j’essayais de communiquer. »

« The Wall », le double album

Paru en 1979 et disséminé à quelque 23 millions d’exemplaires, The Wall narre les frustrations de la génération de l’après-guerre (le même thème que Tommy, l’opéra rock du groupe The Who), en épisodes déclinés de la vie de Waters, réinventé en Pink le mal-aimé : histoire d’aliénation, de rejet, d’humiliation, de peurs fondamentales (« Mother do you think they’ll drop the bomb »). Les méchants sont partout : à la maison, à l’école : « Teachers leave the kids alone », scande-t-on, tel un hymne à la dissension pour les ados de toutes générations, dans la chanson Another Brick in the Wall, Part 2. À chaque pas de l’existence, une brique de plus dans le mur. Existe-t-il une vie « outside the wall » ? Waters répond oui : le mur tombe, et le disque s’achève dans l’espoir pour chacun d’échapper à sa prison.

L’enregistrement fut également une épreuve, la fiction n’étant jamais loin de la réalité : Waters menait l’affaire, à la fois victime et bourreau, et le claviériste Rick Wright fut congédié en cours de route (et devint… salarié !). Pink Floyd allait, c’est le cas de le dire, frapper un mur. Waters quitta finalement le groupe en 1985. Mais pas avant la brève et spectaculaire tournée de 1980 (où, pour la première fois sur scène, un mur fut littéralement construit brique par brique entre le groupe et le public). Et surtout, pas avant la transposition au cinéma.

« The Wall », le film

Le réalisateur Alan Parker et le dessinateur Gerald Scarfe (qui avait créé les caricatures monstrueuses pour les séquences d’animation) élevèrent l’oeuvre de Waters et Pink Floyd à son statut culte. Je me souviens encore à quel point, en 1982, nous sortions perturbés du cinéma, à quel point les animations nous faisaient comprendre comment une société peut déraper dans le fascisme, à quel point les images d’enfants tombant dans le hachoir à viande étaient marquantes. Autant les versions du double album demeuraient définitives (The Wall, c’est AUSSI le solo de guitare de David Gilmour dans Comfortably Numb), autant le film se gravait à vie dans les mémoires.

« The Wall », après Pink Floyd

Difficile d’aller plus loin dans la métaphore, dans l’allégorie. C’est dans le vrai monde que The Wall devint une sorte de symbole universel de la quête de liberté. En juillet 1990, peu après le démantèlement du mur de Berlin, Waters et tout un tas d’invités prestigieux — Joni Mitchell, Van Morrison, Marianne Faithfull, Sinead O’Connor, bien d’autres — jouèrent The Wall pour 350 000 personnes amassées près de la porte de Brandebourg. C’est ce que Waters se propose de refaire près de la frontière américano-mexicaine. Avec d’autres invités.

S’étant approprié l’oeuvre pour de bon, Roger Waters a ravivé The Wall à maintes occasions, intégrant les pièces de résistance à chaque tournée, et présentant The Wall — Live depuis 2010. Trois soirées au Centre Bell en témoignent, où des projections à grandeur d’amphi évoquaient les guerres de toutes époques, jusqu’aux attentats terroristes du nouveau millénaire, allant jusqu’à lier Hitler et George W. Bush dans le même portrait. Récemment, c’est « Fuck Trump and his wall » que l’on put lire sur le cochon gonflable que l’on fait voler depuis la tournée de l’album Animals, celle qui s’arrêta au Stade olympique.

La pertinence du propos, comprend-on, n’a jamais été aussi grande. Et la nécessité de faire résonner The Wall, partout où l’on veut ériger des murs, de plus en plus impérative. Comment ne pas entendre ces mots dans toute leur impensable actualité ? « Mother should I build a wall / Mother should I run for president / Mother should I trust the goverment »…