Graveyard Whistling, Old 97’s

Depuis 1993 qu’ils sillonnent la vaste contrée country, les Old 97’s ont forcément fini par habiter leur nom : oui, Rhett Miller et ses copains ont vieilli. On ne l’aurait pas dit en écoutant Most Messed Up, leur album de 2014 : loin de leur country alternatif, ça se voulait une sorte de bras d’honneur punk, et ce l’était. Et maintenant ? Retour au ranch pour la bande de Texans. Encore énergique, irrévérencieux, pas précisément sobre (Irish Whiskey Pretty Girls, Drinkin’ Song), le quatuor hors-la-loi n’en revient pas moins aux guitares qui font twang et à la pedal steel (écoutez Turns Out I’m Trouble, le vibrato n’a pas été inventé pour les timorés). Et Jésus est à nouveau l’éternel rival spirituel du cowboy en rut : « Maybe Jesus loves you but where the hell is he », chante le jaloux dans Jesus Loves You. « He makes wine from water but I just bought you a beer… » Qui plus est, la chanteuse country Brandi Carlisle partage Good With God avec Rhett. Chacun son église.

Old 97's - Jesus Loves You

