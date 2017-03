Semper Femina, Laura Marling

Les modes n’ont pas d’emprise sur la musique de Laura Marling, auteure-compositrice-interprète éblouissante qui, à 27 ans seulement, progresse avec assurance, maturité, et le constant désir d’élargir ses horizons musicaux. Deux ans après Short Movie, sur lequel elle apprivoisait la guitare électrique, la Britannique revient à ses amours folk sur cet élégant album traversé par le thème de la féminité en amour, en amitiés (superbe Nouel), dans ses doutes, etc. Les références littéraires abondent dans ses textes, mais c’est encore son jeu expert à la guitare, ses évocatrices mélodies vocales et ses subtiles explorations sur le plan des orchestrations (des cordes qui ne servent pas que de tapisserie sonore, quel bonheur !) qui retiennent l’attention. Aidée du guitariste et coréalisateur Blake Mills (Alabama Shakes, John Legend), Marling offre neuf chansons franches habillées de dentelle, avec ses basses fluides et des boîtes à rythmes effacées. Un sixième coup de circuit en autant d’albums pour cette musicienne d’exception qu’on ira voir au théâtre Corona le 13 mai.

