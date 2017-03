Fracas de racines, DJU

Deuxième disque du groupe de Julie Houle, âme très libre et compositrice-tubiste de formation classique qui prend un malin plaisir à faire éclater les genres, dans l’esprit d’un Michel Godard, mais en plus jeune, en plus urban. Elle vient également de la fanfare et de quelques musiques de traditions européennes. Si tout cela paraît dans sa musique, les influences world sont beaucoup plus intégrées que dans le premier album. Ici, Dju pousse plus loin le travail de composition entre jazz contemporain, vocalises planantes, sons groovy, effets électro, batterie haletante, réflexions sonores plus intimes et moments de spoken word bellement livrés avec Michel Faubert et Fred Péloquin sur leurs textes respectifs. Cela, dans un entrelacement constant et créatif entre cuivres, batterie, xylophone, guitare électrique, clavier et programmation. En résulte un disque très habité dont l’essence sera offerte le 15 mars au Matahari Art Loft.

DJU - Fracas des racines

Extrait