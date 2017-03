L’amour au temps du «dancefloor»

Le voilà enfin, ce premier album du prodige de la house Jacques Greene. Sept ans après son single inaugural pour l’étiquette Night Slugs, six ans après que Radiohead lui a demandé de remixer sa chanson Lotus Flowers — le genre de commande qui propulse une jeune carrière — et sept ou huit solides minialbums plus tard, le compositeur et DJ montréalais se commet avec le kaléidoscopique Feel Infinite, profondément inspiré par « l’ADN de la club culture montréalaise ».

« Quand j’étais plus jeune, ça me gossait de jouer [en DJ] et de voir des gens jaser dans le fond de la salle, se rappelle Jacques Greene. Je me disais : “Ah, ils ne sont même pas là pour la musique, ils sont seulement là pour se saouler et ramener quelqu’un dans leur lit”… Mais dans le fond, et cette impression est sûrement en réaction au phénomène Tinder, c’est important que les gens [jasent et flirtent] dans un vrai lieu, avec plein d’autres gens autour d’eux. Ça rappelle la dimension sociale du club qui, finalement, est aussi importante que la musique qu’on y joue. »

Sages paroles de Greene — d’ailleurs, nous avons omis de demander à Philippe Aubin-Dionne d’où lui vient ce nom de scène, cela restera un mystère pour le moment —, qui arrivé à la fin de la vingtaine parle comme celui qui s’est imposé une longue remise en question.

Pas tant musicale, ça non. Le club, le monde de la danse, de la musique électronique, de la fête, est toujours au coeur de son oeuvre. Le feu sacré le consume toujours, comme en témoignaient les passionnants EP Phantom Vibrate et After Life, After Party parus en 2014 sur étiquette Lucky Me, comme le nouvel album. Jacques Greene sait pondre d’authentiques bombes de plancher de danse, Feel Infinite en est gavé. Remarquables par leurs mélodies, par la profondeur des textures synthétiques qu’il y injecte, par l’aisance avec laquelle il manipule le son de la voix humaine dans ses refrains (c’est sa signature particulière !), cette manière si naturelle de faire valser les rythmiques, house et saccadées façon UK Garage (pensez Burial, Disclosure, Jamie XX, etc.) comme les aiment les Britanniques, auprès de qui sa réputation est depuis longtemps acquise.

Faire le ménage

Non, c’est plutôt l’impression de légèreté qui suit après avoir fait le ménage dans sa vie, personnelle et professionnelle. Il a viré son manager pendant l’enregistrement de Feel Infinite, un geste qui l’a rapproché « de [ses] anciens amis à Montréal». « Je me suis monté une nouvelle équipe, avec de nouveaux collaborateurs, je me sens moins isolé, moins enfermé dans mon monde. » Il a quitté New York, où il s’était installé pendant trois ans, a fait des allers-retours entre les États-Unis et Montréal — « la majorité des chansons du disque ont été enregistrées durant cette période » —, où il a rencontré sa copine, qu’il a suivie ensuite à Toronto.

Ce ménage lui a, dirait-on, procuré une nouvelle manière de voir son art. Une perspective dont s’imprègne Feel Infinite, disque « méta-musical », comme il l’explique : « Sur mon EP Phantom Vibrate, il y a une chanson qui s’appelle Feel What ; je voulais qu’elle sonne comme ces moments dans mes souvenirs où je me retrouvais parfois dans une fête, sobre ou sous MDMA, à devoir faire une pause, m’asseoir quelques instants, parce que la musique, les gens, le feeling étaient trop intenses, comme si le cerveau a du mal à encaisser toutes les stimulations… Je trouve intéressante cette idée de “méta-musique”, de musique qui exprime mes expériences musicales, mes impressions de soirées dans des clubs. »

Fêter, c’est politique

« Le résultat n’est pas trop nostalgique, non ? » demande Jacques Greene. Pas du tout : les références sont indémodables, ancrées dans la grande tradition de la musique house, mais la manière de les présenter est pertinente, d’autant plus, comme il le dit lui-même, « que la culture des clubs possède ce côté communautaire très important. Il y a des moments d’humanité dans ces soirées, c’est vraiment cool, émouvant même, quand j’y pense, surtout dans ce contexte politique axé sur la division… La culture des clubs accepte tout le monde et célèbre la différence, c’est beau. »

Et ça, pour Jacques Greene, c’est tout Montréal. « Ce disque est beaucoup rattaché à mes propres expériences, les soirées dans des clubs comme le Tarot ou le Torn Curtain, des partys de loft dans des endroits, disons, “paralégaux”… Ou souvent illégaux, c’est encore plus le fun, d’ailleurs. C’est le paradoxe avec les clubs : ils sont par essence apolitiques, puisque tout le monde y est le bienvenu, peu importe son allégeance, sa couleur, etc. Mais d’autre part, se réunir pour fêter, aujourd’hui, est en soi un geste politique. »

Et Feel Infinite en est la trame sonore parfaite.