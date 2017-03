Symphonies nos 6 et 7. Ouverture Othello, Antonín Dvorák

Enregistré à près de sept ans d’écart (2009 pour la 7e, 2016 pour la 6e et Othello), cet album documente l’activité de Nézet-Séguin auprès de l’orchestre londonien dont il fut le premier chef invité. Dans cette série, nous avons déjà eu un Requiem allemand, une 3e de Saint-Saëns et, surtout, Le chant de la terre de Mahler avec la grande Sarah Connolly. Tenants et aboutissants sont attendus et connus. Le premier est sonore : ces CD ne sont pas des « enregistrements discographiques », mais des photographies sonores en concert au Royal Festival Hall. Ce son, juste mais nullement luxuriant, a un petit côté mat. Le second enseignement, musical, est l’instinct de Yannick Nézet-Séguin pour l’ample respiration de la musique tchèque, qu’il ne crispe jamais. Nézet-Séguin est plus brahmsien (façon Kertesz) que beethovénien (façon Rowicki ou Sejna). Album agréable, qui fera plaisir aux fans du chef.

Yannick Nézet-Séguin dirige la Symphonie No 7 de Dvorak

Extrait