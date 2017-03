Preservation, Nadia Reid

Nadia Reid, c’est une brillance dans la voix, un vibrato délicat posé sur un puissant pays intérieur. Apparue sur le radar à la fin de 2015, la jeune Néo-Zélandaise a cette façon d’enrouler ses histoires dans une tendresse amère dont la trame ingénieuse fait de la mélodie un concept ancien. La mélodie, c’est elle. Ce Preservation, son deuxième album, libère une électricité nouvelle dans un espace mi-flottant, mi-pesant — avec guitares, distorsions légères, piano sonore, des basses comme un tambour. Elle tire son fil, cohérente, entre un rock doux, un country-folk résonant (Reach My Destination), des essais plus ambient (Te Aro) ou ses orages (The Arrow and the Aim). Mais Reid est avant tout poétesse, avec la sensibilité qui incombe au titre. Prenons Hanson St. Pt. 2 (A River), où elle dérive, pensive : « Every heart has a season / Changes as it grows. » Dans les temps mobiles de son picking raffiné, sa parole mesurée dégage une confiance égale à la nôtre : cette musicienne est une perle.

Nadia Reid - The Arrow and the Aim

