Paradise, Jenn Grant

Ne cherchez plus Jenn Grant, elle a disparu pour réapparaître dans un nouveau costume. Claquement de doigts dans les synthétiseurs : Paradise dévoile une soul pop à la gorge profonde et audacieuse, inspirée en grande partie des rêves de la musicienne canadienne — qui l’habitent comme une deuxième vie. À hauteur orbitale, observateur de petites tragédies humaines et d’amours brûlantes, ce sixième album pratique l’envoûtement tant sa matrice pop, qui emprunte au folk, au R’n’B et même au techno, est passionnelle. S’il y a une chose qui marque, c’est l’effet escalier de la voix : Jenn Grant fait les rythmes et les atmosphères, sombre comme Melanie De Biasio sur I Am a River, virevoltante sur Dogfight, en harmonies sur la superbe Lion With Me ou aérienne sur Rocket, écrite dans les relents d’un rêve sur David Bowie au lendemain de sa mort. Intense, Paradise est une présence totale, étonnante surtout. Disons que c’est la force d’une femme qui ose. En spectacle le 15 mars au Petit Campus.

Jenn Grant - Dogfight

Extrait