Lubimov, fascinant sorcier

Le voilà, le concert, qui m’a « purgé » de l’état d’hébétude dans lequel m’avait entraîné le récital d’András Schiff, vendredi dernier. C’est dire qu’il a surpassé de très loin le récital de la veille, du réputé Yefim Bronfman.

Présenté dans une série « Schulich en concert » dans le cadre de Montréal en lumière, le récital de mercredi à la salle Pollack affichait l'« Artiste du fonds Dorothy Morton » invité par le Département de piano de l’École de musique Schulich à McGill. Ce fonds permet d’accueillir annuellement un grand pianiste pour un récital et une classe de maître.

« Maître » est assurément un qualificatif que l’on peut accoler à Alexei Lubimov, 72 ans, ascète de la musique (dans la même veine, McGill pourrait faire venir un jour le norvégien Hakon Austbø), le seul Russe de sa génération (et celle d’après !), à avoir développé derrière le rideau de fer une curiosité et une expertise des instruments anciens. Du clavecin à la musique contemporaine, en passant par le pianoforte, Lubimov est un cerveau de la musique qui grava jadis pour Erato un inoubliable disque de sonates de Beethoven sur pianoforte.

Cela dit, on peut être un grand penseur, un artiste flatté par le disque et un concertiste moyennement convaincant. Le concert de mercredi, le premier en ce qui me concerne pour cet artiste dont je suis le parcours avec attention depuis 25 ans, allait lever le suspense. J’ai été très vite rassuré : dans le cas d’Alexei Lubimov, les doigts suivent et traduisent parfaitement la pensée et la hauteur de vue.

Il était facile d’établir une comparaison avec András Schiff, puisque Lubimov a joué trois des quatre Impromptus op. 142. Il a même facilité la comparaison en jouant en rappel final l’Impromptu op. 90 n° 2, que Schiff, aussi, avait choisis à cet effet. Il s’agissait pour Lubimov d’un troisième rappel, après une Isle joyeuse balayée par de hautes marées et une oeuvre sur laquelle ma mémoire m’a fait défaut, hélas.

Ceci posé, tout différencie Lubimov de Schiff. Le Hongrois joue d’une liquidité musicale et de sa vaporisation dans l’éther, alors que le Russe pétrit la matière et la chair, dans un geste tout aussi génial, mais aux antipodes. Avec Lubimov, la sensation du rythme de ¾ dans le trio de l’Impromptu op. 142 n° 2 est proprement renversante. Lubimov part des rythmes et joue sans fioritures. Les Impromptus, dont un n° 4 vraiment scherzando, deviennent des partitions très mystérieuses et avant-gardistes par leurs revirements et leur articulation.

Ce Schubert fait suite à un Mozart tout aussi personnel, utilisant l’ambitus du piano moderne, dans un discours presque surarticulé où les rythmes brisés du 3e volet de la Sonate K. 311 font écho à ce que Lubimov souligne dans la géniale Fantaisie K. 397, bien moins lisse qu’à l’habitude. Là aussi, le pianiste russe fait assaut d’originalité. Il s’arrête à la partie composée par Mozart, éludant donc les 10 dernières mesures composées par un tiers, à la place desquelles il construit un pont musical l’amenant au 1er volet de la Sonate K. 311. Brendel avait fait de même, mais avec la Sonate K. 576.

Après la pause, Lubimov nous mitonne un plat qui n’a rien d’innocent : un enchaînement Scriabine-Schoenberg menant à quelques Préludes de Debussy que l’on voit soudain par un autre prisme, d’autres univers harmoniques. Maurizio Pollini ne procédait pas autrement en juxtaposant Stockhausen et Debussy.

Pendant cette seconde partie, c’est l’intransigeance lapidaire et flamboyante de Pollini que Lubimov évoque, surtout dans Debussy, mais avec une tenue pianistique plus convaincante que le Pollini actuel (du moins celui qui a visité Montréal la dernière fois).

Dans Scriabine et le Prélude de la Suite de Schoenberg, Lubimov lisse les écarts dynamiques de manière conséquente. Mais le Schoenberg est une prouesse en soi : rendre limpide la partition que j’avais sous les yeux est un défi à part entière.

De la seconde partie du concert on retient en tout premier Debussy et la succession finale entre La cathédrale engloutie et Ce qu’a vu le vent d’ouest (dans cet ordre et non celui indiqué dans le programme). Pas d’impressionnisme de pacotille, mais un agencement de sonorités et de rémanences sonores en une alchimie proprement géniale.

J’ai eu le privilège dans ma vie de vivre trois immenses interprétations en concert du 1er Livre des Préludes : Barenboïm, Pollini et Lupu. Les six Préludes de Lubimov s’ajoutent à ce trio, dans l’obédience pollinienne, mais plus fascinants encore.

Avec Sergeï Babayan, Alexei Lubimov est la seconde redécouverte montréalaise majeure de la saison. Le retour d’un tel artiste — Ladies' Morning, Pro Musica ou Bourgie (le fameux mécène est un fan de Pollini : il devrait donc tendre une oreille plus qu’attentive à son alter ego musical) — est plus qu’ardemment souhaité.