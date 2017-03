Peter Peter présente «Noir Éden» au Club Soda: ça fait pop pop!

Peter Peter présente Noir Éden. C’est écrit tout au long sur la marquise du Club Soda. Si je comprends bien l’intention de l’énoncé, Peter Peter va nous faire le nouvel album, son troisième, intitulé Noir Éden, au grand complet. Ça a la qualité d’être clair. Plus clair que la raison pour laquelle Peter est répété deux fois. En hommage à Duran Duran, peut-être ? Un bégaiement malheureux au baptême ? On se dit qu’on a échappé à Pierrot Pierrot et à P.P., c’est toujours ça de gagné.

Remarquez, le chat de Peter Peter, que l’on voit presque devant Peter Peter sur la pochette de Noir Éden, répond (ou ne répond pas, c’est ça, les chats) au joli nom de Vénus. Comme le titre de la chanson du groupe The Shocking Blue, reprise par Bananarama ? Ça se peut. Il est très années 1980 électro-pop, le Peter-fois-deux. Il a lui-même commis une chanson appelée Vénus, en hommage à son chat. Ou plutôt sa chatte, j’ose déduire : Vénus est une déesse et une planète, après tout. Elle a l’air d’en mener large, la chatte. Dans le p’tit appart de Montrouge, où le jeune homme crèche depuis trois ans, le félin règne, c’est sûr.

Car notre Peter Peter from Jonquière habite la périphérie de Paris. Un jour, tel Rastignac chez Balzac, il s’est écrié : « À nous deux Paris ! » Et ça lui a réussi pas mal : il a la cote, ces jours-ci, Double Peter, la télé française l’aime. Lui, sa sorte d’électro-pop un peu minimaliste, et son minois pour le moins joli. Il a également des fans ici : assez pour lui remplir le Soda un mercredi soir de Montréal en lumière.

Plaire à peu de frais

Des cris d’une belle stridence l’accueillent : il plaît, Peter Peter. Deux claviéristes pitonnent les sons surannés de l’ère électro. Piton Piton, il aurait pu s’appeler Piton Piton. On nous a épargné ça aussi. Un batteur assène une mégapulsation de grosse caisse, tel un beatbox vivant. Le chanteur au prénom-prénom est un peu noyé dans l’ensemble, les textes sont phonèmes. Ça s’arrange à Fantôme de la nuit, qui suit la chanson-titre du nouvel album. Son timbre d’androïde androgyne se fraie un chemin jusqu’à nous : il chante très haut, Peter Peter, beaucoup sur la même note. Une jolie note.

Il danse étrangement, Peter Peter. Gestuelle disloquée. Brusqueries. Poses plastiques. On appelle ça « se donner un genre ». Ça doit compenser les limites mélodiques : petit, tout petit, le registre. On a l’impression de se faire servir des variantes d’un seul et même couplet. On appelle ça « cartonner à peu de frais ». Refrains ? Quels refrains ? Qui a besoin de refrains quand on a une telle ambiance, et un gars qui se déhanche ? Pas ce Club Soda extatique, qui chante Tergiverse par coeur : c’est la première chanson de l’album précédent au programme. Une sorte de récompense. Le fait est que c’est une très efficace chanson.

Cela dit, il est sympa, Peter Peter. Vraiment content d’être là. Pas prétentieux. Tant mieux. Ça élimine plein de titres d’articles pas gentils : Peter Peter de la broue, Peter Peter plus haut que le trou. On n’ira pas là. Ce serait plutôt : Peter Peter épate. Ou : Peter Peter fait pop pop ! Devant la scène, c’est la joie, ça bondit en rythme. On l’avouera : c’est très dansant, ce Noir Éden. Les gens ont beau chanter très fort leur bonheur quand il revisite les chansons de l’album d’avant, Une version améliorée de la tendresse, ils suivent leur Peter Peter dans sa nouvelle pop pulsante, très europop dans le genre. Ils ont raison : ça ne réinvente pas, le schmilblick, mais c’est très honnêtement gagnant. Il va finir par se faire un nom, ce chouette type.