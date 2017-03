High Klassified touche au sommet du hip-hop mondial

Le rappeur Future est devenu cette semaine le premier artiste à occuper la première position du palmarès Billboard des ventes d’albums sur deux semaines consécutives avec deux albums différents. Cet exploit, il le doit en partie à un Québécois : Kevin Vincent, alias High Klassified, qui a composé la musique de Comin Out Strong, joyau R & B/trap incrusté dans le second album. Grâce à cette chanson, le Lavallois accède aujourd’hui au cénacle du rap et de la pop américain, une récompense qui rejaillit sur toute la scène des « beatmakers » du Québec : « Aux États-Unis et en Europe, les yeux sont tournés vers nous », assure Vincent pendant l’entrevue qu’il a accordée au Devoir.

C’est sur l’album nommé HNDRXX, à la deuxième chanson : Future, en duo avec l’artiste torontoise du R & B The Weeknd, sur un groove coulant, hypnotique, intitulé Comin Out Strong. Signée High Klassified, avec quelques modifications (une piste de boîte à rythmes additionnelle) du producteur maison de The Weeknd, Detail. Pour quiconque se passionne pour la composition instrumentale, la production et la réalisation hip-hop, voir son nom défiler au générique de l’album d’une des plus grandes stars du rap américain, c’est un peu comme remporter le gros lot, convient Kevin Vincent : « C’est un des meilleurs moves de carrière que tu puisses faire. »

À tout juste 24 ans, le Lavallois possède déjà une carrière enviable. Encore adolescent, il apprenait en autodidacte à composer des rythmiques « grâce à [son] frère qui rappait ». Membre émérite du collectif Alaiz, constitué en 2010, il enchaîne les productions et se fait remarquer par l’étiquette new-yorkaise Fool’s Gold, cofondée par le Montréalais A-Trak, qui édite en 2014 Palindroma (notez le clin d’oeil à sa ville natale), un EP qui s’écoute comme une délicieuse rêvasserie électro-rap.

Un second EP, Kronostasis, de facture tout aussi électronique, mais plus menaçant sur le plan de la rythmique, paraît l’année suivante. « Mes derniers projets étaient essentiellement instrumentaux », estime Vincent, qui s’est fait remarquer avec ses minialbums. « Je considère avoir eu l’appui des médias, mais en même temps, je crois que les gens avaient du mal à saisir mon son, ce que je fais, parce qu’ils n’écoutent pas beaucoup de musique instrumentale. »

Dommage, car ce qu’il fait est pourtant assez limpide, High Klassified — qui sera en concert le 17 mars au Belmont, à Montréal — possédant une griffe, une signature déjà distincte : une palette sonore très électronique, aux synthétiseurs lumineux et cristallins, vissée aux planchers de danse par la lourde basse typique du courant trap, mais surtout ce sens aiguisé pour les « harmonies mystérieuses et mélancoliques » en partie inspirées par le type de progressions d’accords de l’Américain Pharrell Williams, « un de [ses] producteurs préférés ».

C’est ce dernier détail, la dimension mélancolique de la chanson, qui permet à Comin Out Strong de se démarquer de l’album du rappeur Future, lequel profite de l’excellente rythmique pour se révéler sous un autre jour musical, plus doux. « C’était ça, mon but, sortir plus de musiques avec des chanteurs et des rappeurs. Une collaboration comme ça, je l’attendais depuis longtemps », dit Vincent.

La connexion Toronto-Laval

Pourtant, la nouvelle lui est arrivée un peu par surprise… cinq jours seulement avant la parution officielle de l’album, le 24 février dernier ! « Avec le temps, j’ai développé de bonnes relations avec The Weeknd et son équipe [de l’étiquette XO], explique-t-il. Je leur envoie beaucoup de mes compositions ; cette chanson était destinée à The Weeknd. J’imagine qu’il avait un autre plan en tête… »

Kevin Vincent savait donc que sa composition allait être bientôt mise à profit : « Ça va paraître étrange, car je suis content, mais pas étonné. J’ai déjà eu à travailler avec [de grands noms de la production rap américaine], je suis en contact avec beaucoup de gens de la scène. J’étais conscient que les regards étaient tournés vers moi ; cette participation sur l’album de Future est une sorte de confirmation [de la qualité de mon travail]. Maintenant qu’elle est sortie, mes projets vont avancer. » D’autres sont déjà en chantier, d’abord avec le rappeur français Joke, puis des collaborations avec d’autres grosses gommes du rap américain.

Par effet d’entraînement, son succès braque un peu plus les projecteurs sur la scène des beatmakers québécois, déjà sous surveillance depuis la parution du premier album de Kaytranada, au printemps 2016. « Il y a vraiment quelque chose qui se passe [au Québec], ça bouge, et les gens le remarquent », note Kevin Vincent, soulignant du même souffle le développement de ses collègues (et amis) Da-P et Planet Giza, dont les noms circulent aux États-Unis et en Europe. « Il y a de plus en plus d’yeux dirigés sur Montréal, c’est un avantage. »

Sur Montréal, vous dites ? Ne vous revendiquez-vous pas plutôt comme un fier Lavallois, au point de lancer (ce jeudi même, à la boutique Off the Hook) une deuxième ligne de vêtements griffés « Laval ou rien » ? Kevin Vincent s’explique, tout sourire.

« Lavallois, c’est surtout une manière d’être. C’est en fréquentant plus Montréal que j’ai réalisé que je suis Lavallois. Au début, c’était une farce que les gens faisaient — j’étais “ le gars de Laval ”… Or, j’ai vraiment connu Montréal lorsque j’ai commencé à travailler comme DJ ; avant, le centre-ville, je voyais ça de loin et n’y allais jamais, je restais chez moi à jouer aux jeux vidéo. C’est au contact du centre-ville que j’ai compris que j’étais Lavallois, dans le fait que j’étais plus renfermé, que je ne comprenais pas trop ce qui se passait en ville, peuplée de tous ces hipsters… Je me disais : “ Wow, on dirait un autre monde ! ” On a fini par tourner ça en farce, avec le slogan “ Laval ou rien ”. »