Le FEQ mise sur la musique urbaine

Pour célébrer son 50e anniversaire comme il se doit, le Festival d’été de Québec (FEQ) a décidé d’établir sa programmation sur quatre têtes d’affiche — au lieu des deux ou trois habituelles — en plus de recentrer ses efforts sur la musique urbaine. L’événement, qui aura lieu du 6 au 16 juillet, a dévoilé la présence d’une cinquantaine d’artistes, dont les piliers Kendrick Lamar et Pink, qui s’ajoutent à Muse et Metallica, déjà annoncés.

Musique urbaine ? Le directeur de la programmation du FEQ, Louis Bellavance, reconnaît que le terme est un peu fourre-tout, mais il rassemble plusieurs styles très populaires en ce moment. Hip-hop, électro, dance et pop s’y retrouvent et s’y mélangent.

Assis devant son ordinateur, M. Bellavance ouvre le plus récent palmarès du Billboard. « Si on regarde ça, c’est presque alarmant pour le rock et les autres styles musicaux. Mais si je regarde ça, il y a Ed Sheeran, Migos, Zayn, Maroon 5, Drake… C’est rendu peut-être 60, 70 % de ce qui se consomme en ce moment, et il faut que ça compte pour nous aussi. On a fait une surpondération de ce créneau cette année, c’est un des principes de base qu’on a voulu suivre. »

Photo: Bryan Bedder Agence France-Presse

Fêter en français

La grille horaire du FEQ, qui n’a pas encore été dévoilée, sera aussi bouleversée par cette mouvance musicale, admet Louis Bellavance. Habituellement plus cantonnée par genre — une soirée électro, une axée sur la chanson, l’autre sur le country… —, la programmation verra moins de ce genre de « cloisonnements ».

« On dirait qu’à chaque mois qui passe il y a un genre qui meurt pour renaître dans cette espèce de fouillis qui est la musique dite urbaine », ajoute Bellavance. Il explique que les façons de performer se sont aussi hybridées : le DJ tend à épouser davantage l’approche pop, qui, elle, intègre souvent le hip-hop dans ses structures.

« C’est ça que les jeunes consomment en majorité, et on se rend compte que c’est aussi comme ça à Québec. »

Parmi les invités 2017 du FEQ, on note les Backstreet Boys, Flume, Lady Antebellum, Migos, Bobby Bazini, The Strumbellas, Fetty Wap, Dead Obies, Rymz et DJ Shadow.

Le FEQ a tenu à ne pas fêter seul, et a organisé une série de concerts anniversaires toute francophone. Isabelle Boulay fêtera 25 ans de carrière sur les plaines d’Abraham avec l’Orchestre symphonique de Québec et Michel Louvain soulignera ses 60 ans de métier en plus de son 80e anniversaire. Les Cowboys fringants célébreront leur 20e année d’existence, eux aussi sur la grande scène des Plaines, nous dit-on de source sûre.

« On voulait des spectacles avec des invités, une mise en scène, avec du contenu exclusif, explique Louis Bellavance. On voulait que ces anniversaires-là soient éparpillés dans notre programmation, et on voulait une forte présence francophone, parce que c’est l’ADN de cet événement-là. »

Écosystème exigeant

L’équipe de programmation du FEQ a dû redoubler d’ardeur pour livrer un alignement avec quatre têtes d’affiche, car l’écosystème des festivals est vaste, et il est contrôlé par une poignée de joueurs qui jouent du coude.

« Tout le monde court après les mêmes noms, et des joueurs comme Live Nation ou AEG, qui achètent tous les gros festivals, ont un pouvoir d’achat extrêmement fort, ils peuvent promener les artistes un petit peu partout, explique Louis Bellavance. Quand on arrive à livrer un Kendrick Lamar — qui faisait un spectacle dans son année, à Coachella —, c’est des mois de combat, c’est plus dur que ce ne l’était. »

Pour lutter contre la concentration des événements, le FEQ tisse des liens avec d’autres joueurs indépendants dans des marchés avec lesquels il n’est pas en concurrence. La présence de la vedette pop Pink, par exemple, est possible parce que le FEQ s’est associé à d’autres événements comme le Bluesfest d’Ottawa et le Summerfest de Milwaukee.

« Il faut qu’on s’organise comme ça, dit Bellavance. On fait un contrepoids à ces organisations-là en travaillant ensemble. Mais chaque fois qu’il s’en vend un [festival], on perd des partenaires. »

Parmi les autres noms dévoilés par le FEQ mercredi, mentionnons Amadou et Mariam, Andy Shauf, Ben l’oncle soul, Fred Fortin, Groenland, La Chicane, Matt Holubowski, The Barr Brothers et Yann Perreau.