Yannick Nézet-Séguin stimule la confiance

L’Orchestre Métropolitain et son directeur artistique, Yannick Nézet-Séguin, dévoilent ce jeudi leur saison 2017-2018, marquée par une grande tournée européenne à la fin du mois de novembre 2017 avec, notamment, des concerts au Concertgebouw d’Amsterdam et à l’Elb-Philharmonie de Hambourg et deux à la Philharmonie de Paris.

La saison prochaine marque bien des étapes pour le Métropolitain et la « signature visuelle » très classique de la brochure matérialise le passage du côté jeune et bouillonnant à un âge de raison beaucoup plus institutionnel et luxueux. « C’est l’idée ! » se réjouit Yannick Nézet-Séguin, interrogé par Le Devoir. « C’est une étude à laquelle je n’ai pas vraiment participé, mais qui montrait que la perception du Métropolitain restait celle d’un orchestre éducatif, c’est-à-dire avec une connotation un peu “amateur”. Or nous sommes arrivés à une certaine maturité », résume-t-il.

La saison 2017-2018 est bâtie « autour d’un mot : la confiance », analyse le chef du Métropolitain, qui « réfléchit à cela depuis plusieurs années ». « Confiance des musiciens envers le chef et du chef envers les musiciens. Confiance du public, aussi, qui permet de prendre plus de risques et de ne pas hésiter à programmer la 5e symphonie de Nielsen ou la 5e symphonie de Bruckner. »

Yannick Nézet-Séguin évoque aussi la nécessité pour les musiciens « d’avoir confiance en eux-mêmes ». « Le Métropolitain est formé de gens extraordinaires qui sont parfois trop humbles par rapport à leur propre talent. Et quand ils se font davantage confiance, ils jouent mieux. C’est un travail de longue haleine et, pour moi, la tournée est certainement un jalon très important dans cette confiance croissante que les musiciens doivent avoir en eux-mêmes. »

Oeuvres spectaculaires

La saison 2017-2018 du Métropolitain sera riche en oeuvres spectaculaires. Ainsi, lors du concert d’ouverture, le 7 septembre à la Maison symphonique de Montréal (mais aussi le 6 à Verdun et le 8 à Pointe-Claire), la 5e symphonie de Bruckner mettra un terme au cycle Bruckner du chef… à moins que Yannick Nézet-Séguin se ravise et décide de diriger un jour la Symphonie no 0 (« Nullte », en langue originale). « Un prochain cycle est en discussion pour préserver la continuité d’une collaboration annuelle avec Atma, un lien que je veux conserver. »

Yannick Nézet-Séguin dirigera aussi, le 22 novembre, la partie française de son programme de tournée : Nuits d’été de Berlioz avec Marie-Nicole Lemieux, Concerto pour la main gauche de Ravel avec Alexandre Tharaud, 1er concerto pour violoncelle de Saint-Saëns avec Jean-Guihen Queyras et La mer de Debussy.

Le 23 décembre, le chef québécois proposera son premier Messie avec le Métropolitain, puis abordera, en mars, la 4e de Tchaïkovski, lors d’un concert où l’artiste en résidence, Serhiy Salov, jouera le 1er concerto de Medtner. Le chef reviendra une dernière fois en mai pour un concert avec son ami ténor Rolando Villazón.

Alain Trudel, Dina Gilbert (pour le projet du concert de la musique des jeux vidéo de Montréal), Christoph Campestrini, Tania Miller, Daniele Callegari, Cristian Macelaru, Nicholas Carter et Nicolas Ellis seront les chefs invités pour des oeuvres telles que L’oiseau de feu de Stravinski, les Tableaux d’une exposition de Moussorgski, Les pins de Rome de Respighi et Les planètes de Holst.

Quant à Stéphane Tétreault, qui interprétera le Concerto pour violoncelle d’Elgar en tournée, il jouera celui de Samuel Barber à Montréal. L’OM célébrera aussi les 20 ans du Quatuor Molinari par une création du compositeur montréalais Samy Moussa.



La programmation 2017 2018 est accessible à partir sur le site orchestremetropolitain.com.